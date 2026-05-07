　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

66386.10　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
65463.94　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
65010.13　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
63290.18　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

62833.84　　★日経平均株価7日終値

62601.36　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
61389.73　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
60856.31　　均衡表転換線(日足)
60300.48　　6日移動平均線
60194.27　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
59738.78　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92　　新値三本足陰転値
57769.32　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
57098.35　　25日移動平均線
56876.20　　13週移動平均線
56825.03　　均衡表基準線(日足)
56825.03　　均衡表転換線(週足)
55663.22　　均衡表基準線(週足)
55599.69　　75日移動平均線
55010.60　　均衡表雲下限(日足)
54148.92　　26週移動平均線
54013.62　　ボリンジャー:-1σ(13週)
54002.43　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53987.34　　均衡表雲上限(日足)
51151.05　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50906.52　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50528.52　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49855.87　　200日移動平均線
48288.47　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47810.60　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46908.11　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46621.81　　均衡表雲上限(週足)
43287.71　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　64.41(前日44.39)
ST.Slow(9日)　　56.86(前日62.14)

ST.Fast(13週)　 93.98(前日89.97)
ST.Slow(13週)　 89.88(前日79.60)

［2026年5月7日］

株探ニュース