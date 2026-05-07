【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(7日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
66386.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)
65463.94 ボリンジャー:＋3σ(13週)
65010.13 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63290.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)
62833.84 ★日経平均株価7日終値
62601.36 ボリンジャー:＋2σ(13週)
61389.73 ボリンジャー:＋2σ(26週)
60856.31 均衡表転換線(日足)
60300.48 6日移動平均線
60194.27 ボリンジャー:＋1σ(25日)
59738.78 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
57769.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)
57098.35 25日移動平均線
56876.20 13週移動平均線
56825.03 均衡表基準線(日足)
56825.03 均衡表転換線(週足)
55663.22 均衡表基準線(週足)
55599.69 75日移動平均線
55010.60 均衡表雲下限(日足)
54148.92 26週移動平均線
54013.62 ボリンジャー:-1σ(13週)
54002.43 ボリンジャー:-1σ(25日)
53987.34 均衡表雲上限(日足)
51151.05 ボリンジャー:-2σ(13週)
50906.52 ボリンジャー:-2σ(25日)
50528.52 ボリンジャー:-1σ(26週)
49855.87 200日移動平均線
48288.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
47810.60 ボリンジャー:-3σ(25日)
46908.11 ボリンジャー:-2σ(26週)
46621.81 均衡表雲上限(週足)
43287.71 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 64.41(前日44.39)
ST.Slow(9日) 56.86(前日62.14)
ST.Fast(13週) 93.98(前日89.97)
ST.Slow(13週) 89.88(前日79.60)
［2026年5月7日］
株探ニュース
66386.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)
65463.94 ボリンジャー:＋3σ(13週)
65010.13 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63290.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)
62833.84 ★日経平均株価7日終値
62601.36 ボリンジャー:＋2σ(13週)
61389.73 ボリンジャー:＋2σ(26週)
60856.31 均衡表転換線(日足)
60300.48 6日移動平均線
60194.27 ボリンジャー:＋1σ(25日)
59738.78 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
57769.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)
57098.35 25日移動平均線
56876.20 13週移動平均線
56825.03 均衡表基準線(日足)
56825.03 均衡表転換線(週足)
55663.22 均衡表基準線(週足)
55599.69 75日移動平均線
55010.60 均衡表雲下限(日足)
54148.92 26週移動平均線
54013.62 ボリンジャー:-1σ(13週)
54002.43 ボリンジャー:-1σ(25日)
53987.34 均衡表雲上限(日足)
51151.05 ボリンジャー:-2σ(13週)
50906.52 ボリンジャー:-2σ(25日)
50528.52 ボリンジャー:-1σ(26週)
49855.87 200日移動平均線
48288.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
47810.60 ボリンジャー:-3σ(25日)
46908.11 ボリンジャー:-2σ(26週)
46621.81 均衡表雲上限(週足)
43287.71 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 64.41(前日44.39)
ST.Slow(9日) 56.86(前日62.14)
ST.Fast(13週) 93.98(前日89.97)
ST.Slow(13週) 89.88(前日79.60)
［2026年5月7日］
株探ニュース