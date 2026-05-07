タレント石田純一（72）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。“最高年収3億円！ イケイケバブル天狗”として出演し、女性に使った金額を明かした。

番組では「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」という企画を行った。同企画は有名芸能人が実際にてんぐのお面を被り、“天狗”だった時代のエピソードを披露し、出演者が質問を重ね、“天狗”が誰か当てるクイズ。

番組内で石田は「バブル期に俳優として大ブレーク、わずか数年で20億円を稼いだ男、日本語＆英語を話せるバイリンガルで女の子もメロメロ。数々の週刊誌に撮られるも反省は一切なし。そんな彼は“イケイケバブル天狗”」と紹介された。

石田は「俺が誘えば秒でOK！ 女の子に使った総額は10億円以上」と明かした。

島崎和歌子が「10億で何あげんの!?」と驚くと、石田は「やっぱり、そうですね。誕生日とかクリスマスとかね。そういうときにそこそこのものをプレゼントしたりですね」と明かした。

ハライチ澤部佑は「これすごいのあげたなってものはありますか」と聞くと、石田は「やっぱり車ですかね」と答え、スタジオを驚かせた。

澤部は「ちなみに何を？」と車種を聞くと、石田は「ジャガーのオープンカーとか」と答え、さらに驚かせた。

澤部は「どうやってあげるんですか」と聞くと、石田は「駐車場に車を置いておいて、そこにリボンをつけて。そこに鍵を『どうぞ』って」と車をプレゼントしたことを明かした。

KEY TO LIT中村嶺亜（29）は「フィクションの世界じゃないんだ」と驚いた。