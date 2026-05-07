身近な材料でサッとつくれる、さっぱり味のおかずがあるとうれしいもの。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、忙しい日でも手軽につくれる「鶏胸肉の梅シソ照り焼き」レシピを教えてもらいました。

パサつき知らず！“ふっくらジューシー”な照り焼きレシピ

梅干しと大葉のさわやかな風味がアクセントになり、あと味も軽く、ご飯がどんどんすすむ一品。鶏胸肉は片栗粉をまぶして焼くことでパサつかずに、しっとり＆ふっくジューシーに仕上がります。フライパンひとつでつくれるので、忙しい日にもおすすめです。

【写真】材料はこちら！

●鶏胸肉の梅シソ照り焼き

【材料（2人分）】

鶏胸肉　1枚（約400g）
大葉　4枚
梅干し　2個
片栗粉　大さじ1
塩・コショウ　各少し
油　大さじ1
A［しょうゆ・酒・みりん各大さじ1　砂糖小さじ1］

【つくり方】

（1）　鶏胸肉は一口大に切る。塩・コショウをふり、片栗粉をまぶす。

（2）　大葉は千切りにする。梅干しは種を除いてたたく。

（3）　フライパンに油を入れて中火で熱し、両面に焼き色がつくまで鶏肉を焼く。

（4）　Aを加えて、さっと絡める。

（5）　火を止め、梅干し、大葉を加えてさっと混ぜ合わせ、皿に盛る。

（6）　完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう