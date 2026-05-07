身近な材料でサッとつくれる、さっぱり味のおかずがあるとうれしいもの。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、忙しい日でも手軽につくれる「鶏胸肉の梅シソ照り焼き」レシピを教えてもらいました。

パサつき知らず！“ふっくらジューシー”な照り焼きレシピ

梅干しと大葉のさわやかな風味がアクセントになり、あと味も軽く、ご飯がどんどんすすむ一品。鶏胸肉は片栗粉をまぶして焼くことでパサつかずに、しっとり＆ふっくジューシーに仕上がります。フライパンひとつでつくれるので、忙しい日にもおすすめです。

【写真】材料はこちら！

●鶏胸肉の梅シソ照り焼き

【材料（2人分）】

鶏胸肉 1枚（約400g）

大葉 4枚

梅干し 2個

片栗粉 大さじ1

塩・コショウ 各少し

油 大さじ1

A［しょうゆ・酒・みりん各大さじ1 砂糖小さじ1］



【つくり方】

（1） 鶏胸肉は一口大に切る。塩・コショウをふり、片栗粉をまぶす。

（2） 大葉は千切りにする。梅干しは種を除いてたたく。

（3） フライパンに油を入れて中火で熱し、両面に焼き色がつくまで鶏肉を焼く。

（4） Aを加えて、さっと絡める。

（5） 火を止め、梅干し、大葉を加えてさっと混ぜ合わせ、皿に盛る。

（6） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう