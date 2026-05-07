“Driving Lounge”を掲げた新世代ラグジュアリーSUV

レクサスは2026年5月7日、新型電動SUV「TZ」を世界初公開しました。日本市場では2026年冬頃の導入を予定しており、ブランド初となる3列シート仕様のBEVとして、早速ネット上では多くの反響が集まっています。

今回登場したTZは、レクサスが掲げる次世代ラグジュアリーの方向性を色濃く反映したモデルです。

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開発テーマは「Driving Lounge（ドライビング・ラウンジ）」とし、移動時間そのものを快適に楽しめる居住性と、レクサスらしい操縦性を両立したSUVとして仕上げられました。

車名とともに掲げられた“DISCOVER LIMITLESS（ディスカバー・リミットレス）”というキーワードには、BEVならではの静粛性や開放感に加え、従来のSUVの枠を超えた新しい体験価値を提供したいという思いが込められているようです。

ボディサイズは全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mmで、ホイールベースは3050mm。

大型SUVらしい存在感を放ちながらも、新開発プラットフォームによる低床設計によって、室内空間の広さと乗降性を高めています。

エクステリアには、レクサス最新世代の「スピンドルボディ」を採用しました。フロントフェイスはシャープな造形を取り入れ、BEVらしい先進感を演出。

一方で、張り出したフェンダーや伸びやかなルーフラインによって、SUVらしい力強さも表現されています。

また、空力性能にも徹底的に配慮されており、Cd値は0.27を実現。大型SUVでありながら、レクサスSUVの中でもトップレベルの空力性能を確保したといいます。

インテリアは、まさに“ラウンジ”を意識した空間づくりが特徴です。助手席と2列目シートにはオットマンを設定し、長距離移動時の快適性を向上。

シートベンチレーションや薄型シート構造も採用されており、3列目まで含めてゆとりある空間が確保されています。

さらに、3列目シートについても大人が自然な姿勢で座れるよう配慮されているほか、乗り降りのしやすさにもこだわった設計となっています。

開放感を演出する装備として、大型の可動式パノラマルーフも採用されました。世界最大長・最大面積クラスのシェード開口部を備えており、後席まで自然光が差し込むことで、室内全体に広がりを感じられる空間を実現しています。

室内演出では、「Sensory Concierge（センサリーコンシェルジュ）」を搭載。空調やイルミネーション、音楽などを連動制御し、乗員がリラックスできる環境を作り出します。

イルミネーションが音楽と同期して変化する演出や、竹をモチーフとした香りの演出なども取り入れられています。

素材面では、四国産竹材を活用した「Forged bamboo（フォージド・バンブー）」を採用。

内装加飾やスマートキーにも使用されており、日本らしい美意識とサステナブルな素材活用を両立しています。

パワートレインには、前後に167kW（約227馬力）のモーターを搭載。システム最高出力は300kW（約408PS）に達し、0-100km／h加速は5.4秒と公表されています。

駆動方式には四輪駆動システム「DIRECT4」を採用。前後の駆動力を緻密に制御することで、高い安定性とレスポンスの良さを実現したとしています。

加えて、後輪操舵システム「DRS（Dynamic Rear Steering）」も設定されました。低速時には取り回し性能を高め、高速域では直進安定性を向上させることで、大柄なボディを感じさせない自然なハンドリングを実現しています。

また、TZでは走りの楽しさを高める機能として、「インタラクティブマニュアルドライブ」を採用。パドル操作によって8速ATのような変速フィールを疑似体験できる仕組みとなっています。

さらに注目を集めているのが、レクサスのスーパースポーツ「LFA」をイメージしたV型10気筒エンジンサウンド風の演出機能です。

BEVでありながら、アクセル操作に合わせてサウンドが変化することで、感性に訴えるドライビング体験を追求しています。

航続性能については、95.82kWhバッテリー搭載のロングレンジ仕様で約620km（WLTCモード）の航続距離を実現。

さらに、充電前に電池温度を最適化する「電池プレコンディショニング機能」によって、急速充電時間の短縮も図られています。150kW級急速充電では、SOC10％から80％まで約35分で充電可能としています。

安全装備では、最新世代の「Lexus Safety System＋（レクサス・セーフティ・システム・プラス）」を搭載。進化したレーダークルーズコントロールやレーンチェンジアシスト、新開発3Dビュー対応パノラミックビューモニターなどを採用し、安全性とドライバー負荷軽減の両立を図っています。

SNS上では、新型TZに対してさまざまな反応が上がっています。特に多く見られるのは、「GXっぽい無骨さがあって好き」「最近のEVっぽすぎないデザインがいい」「『RZ』よりこっちの方がレクサスらしい」といったエクステリアに関する声です。

一方で、3列シートBEVというパッケージにも注目が集まっており、「『アルファード』から乗り換える人が出そう」「3列EV SUVは意外と競合少ない」「ファミリー向けEVとしてかなり気になる」といったコメントも見受けられます。

また話題となっているのが、LFAをイメージしたV10サウンド演出機能です。「LFAサウンド再現は普通に気になる」「EVなのにV10風サウンド入れてきたの面白い」「あのLFAを持ち出してくるのはズルい」といった好意的な反応がある一方、「フェイクサウンドは賛否分かれそう」「静かなEVでいいのでは？」という意見も見られ、ネット上では大きな話題となっています。

とはいえ、発表直後からここまで多くの議論が起きていること自体、新型TZへの関心の高さを物語っていると言えそうです。