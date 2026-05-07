セブン、人気商品12品が50%以上増量 創業感謝祭「感謝盛り」開催
【モデルプレス＝2026/05/07】セブン‐イレブン・ジャパンでは人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズを、第1弾は5月12日から、第2弾は19日から全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始する。
【写真】セブン、創業感謝祭「感謝盛り」でチャーハン・チャーシュー増量
今回の「感謝盛り」の特長は、好評を受けた人気の12商品をすべて50％以上増量した贅沢なボリュームで楽しめるラインアップ。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量、本格スイーツ「かじるニューヨークチーズケーキ」は全体量を約2.5倍に増量し、見た目にも驚きのある商品を展開。第1弾、第2弾にわたり、おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど各カテゴリーから続々登場し、何度店に足を運んでも新しいワクワクを感じられるフェアとなっている。
「感謝盛り」開催にあたり担当者は「1号店オープンから、これまで長きにわたりセブン‐イレブンを支えてくださったお客様へ、感謝の気持ちを目に見えるかたちでお届けしたいとの考えから、本キャンペーンを企画しました。今回の『感謝盛り』は、第1弾・第2弾の約3週間にわたり、各カテゴリーの人気商品をお値段そのままで贅沢なボリュームでお楽しみいただける企画です。すべてのお客様への『ありがとう』を込めた、『創業感謝祭』ならではの特別なキャンペーンを、ぜひお楽しみいただければ幸いです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量
販売エリア：全国
内容：高温で香ばしく炒めたチャーハンに、ゴロゴロとしたチャーシューを盛り付けた人気商品。自慢のチャーハンとチャーシューを増量し、ボリューム満点の一品に仕上がっている。
増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量
販売エリア：全国
内容：人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の極太麺が特長の豚骨醤油ラーメン。野菜、麺、スープ、背脂にんにくを増量し、ボリュームアップした本商品を楽しめる。
増量ポイント：全体量1.5倍
販売エリア：全国
内容：ふんわりとしたパン生地に、甘みのあるつぶつぶコーンとコクのあるマヨネーズをのせて焼き上げた。ひと目で伝わるボリューム感とコーンのやさしい甘みが感じられる惣菜パンとなっている。
増量ポイント：1組増量
販売エリア：全国
内容：ふんわり食パンに、コクのあるたまごサラダをたっぷり挟んだ定番の人気サンドイッチ。たまごサラダは、マヨネーズと塩・こしょうを使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを味わえる。
増量ポイント：粒あん1.5倍／ホイップ2.4倍／生地1枚増量
販売エリア：全国
内容：ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとなめらかなホイップクリームを挟んだ生どら焼。粒あんの甘味と口溶けのよいホイップクリームのコクが感じられるどら焼となっている。
増量ポイント：全体量1.5倍
販売エリア：全国
内容：にんじん、大根、きゅうりなどの彩り豊かな野菜を食べやすいスティック状にカットしたサラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズにつけて味わう、シャキシャキとした食感とみずみずしさを存分に楽しめるおつまみにもぴったりな一品となっている。
増量ポイント：牛肉・御飯増量
販売エリア：全国
内容：甘辛い割下で煮た牛肉と玉ねぎを、ご飯の上にたっぷり盛り付けた。増量にあわせて新たに紅生姜を追加することで、最後まで食べ進みの良い、満足感のある一品に仕上がっている。
増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量
販売エリア：全国
内容：喉越しの良い蕎麦に、粘り気とコクのあるとろろを合わせた一品。暑くなる季節にも食べやすく、最後までするすると食べ進められる、今の時期にぴったりの冷たい麺となっている。
増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量
販売エリア：全国
内容：もっちり食感のマフィンに、ジューシーなボロニアソーセージと目玉焼きをサンドした朝食にぴったりの商品。パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量し、朝からしっかり食べたい方も満足できる食べ応え抜群のマフィンとなっている。
増量ポイント：全体量1.5倍
販売エリア：全国
内容：しっとりやわらかな食感が特長のちぎりパンを、今回は1.5倍に増量。みんなでシェアして楽しめるボリューム感と、ふんわり食感が魅力の菓子パンとなっている。
増量ポイント：全体量約2.5倍
販売エリア：全国
内容：濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンのさわやかな酸味を両立させた本格的なニューヨークチーズケーキ。濃厚な味わいを存分に楽しめる「感謝盛り」ならではの特別感あふれるスイーツとなっている。
増量ポイント：御飯増量
販売エリア：全国
内容：甘みや粒立ちが際立つようブレンドしたお米をふっくらと炊き上げ、塩味がまろやかな塩を振り、ご飯の甘みを引き立たせたおむすびとなっている。
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【写真】セブン、創業感謝祭「感謝盛り」でチャーハン・チャーシュー増量
◆セブン、創業感謝祭「感謝盛り」開催
今回の「感謝盛り」の特長は、好評を受けた人気の12商品をすべて50％以上増量した贅沢なボリュームで楽しめるラインアップ。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量、本格スイーツ「かじるニューヨークチーズケーキ」は全体量を約2.5倍に増量し、見た目にも驚きのある商品を展開。第1弾、第2弾にわたり、おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど各カテゴリーから続々登場し、何度店に足を運んでも新しいワクワクを感じられるフェアとなっている。
◆直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン
増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量
販売エリア：全国
内容：高温で香ばしく炒めたチャーハンに、ゴロゴロとしたチャーシューを盛り付けた人気商品。自慢のチャーハンとチャーシューを増量し、ボリューム満点の一品に仕上がっている。
◆中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増
増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量
販売エリア：全国
内容：人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の極太麺が特長の豚骨醤油ラーメン。野菜、麺、スープ、背脂にんにくを増量し、ボリュームアップした本商品を楽しめる。
◆つぶつぶコーンマヨネーズ
増量ポイント：全体量1.5倍
販売エリア：全国
内容：ふんわりとしたパン生地に、甘みのあるつぶつぶコーンとコクのあるマヨネーズをのせて焼き上げた。ひと目で伝わるボリューム感とコーンのやさしい甘みが感じられる惣菜パンとなっている。
◆セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド
増量ポイント：1組増量
販売エリア：全国
内容：ふんわり食パンに、コクのあるたまごサラダをたっぷり挟んだ定番の人気サンドイッチ。たまごサラダは、マヨネーズと塩・こしょうを使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを味わえる。
◆ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ
増量ポイント：粒あん1.5倍／ホイップ2.4倍／生地1枚増量
販売エリア：全国
内容：ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとなめらかなホイップクリームを挟んだ生どら焼。粒あんの甘味と口溶けのよいホイップクリームのコクが感じられるどら焼となっている。
◆こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック
増量ポイント：全体量1.5倍
販売エリア：全国
内容：にんじん、大根、きゅうりなどの彩り豊かな野菜を食べやすいスティック状にカットしたサラダ。甘みのあるこうじ味噌マヨネーズにつけて味わう、シャキシャキとした食感とみずみずしさを存分に楽しめるおつまみにもぴったりな一品となっている。
◆つゆまで旨い 牛丼
増量ポイント：牛肉・御飯増量
販売エリア：全国
内容：甘辛い割下で煮た牛肉と玉ねぎを、ご飯の上にたっぷり盛り付けた。増量にあわせて新たに紅生姜を追加することで、最後まで食べ進みの良い、満足感のある一品に仕上がっている。
◆濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば
増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量
販売エリア：全国
内容：喉越しの良い蕎麦に、粘り気とコクのあるとろろを合わせた一品。暑くなる季節にも食べやすく、最後までするすると食べ進められる、今の時期にぴったりの冷たい麺となっている。
◆ソーセージエッグマフィン
増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量
販売エリア：全国
内容：もっちり食感のマフィンに、ジューシーなボロニアソーセージと目玉焼きをサンドした朝食にぴったりの商品。パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量し、朝からしっかり食べたい方も満足できる食べ応え抜群のマフィンとなっている。
◆チョコクリームのふわもちちぎりパン
増量ポイント：全体量1.5倍
販売エリア：全国
内容：しっとりやわらかな食感が特長のちぎりパンを、今回は1.5倍に増量。みんなでシェアして楽しめるボリューム感と、ふんわり食感が魅力の菓子パンとなっている。
◆かじるニューヨークチーズケーキ
増量ポイント：全体量約2.5倍
販売エリア：全国
内容：濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンのさわやかな酸味を両立させた本格的なニューヨークチーズケーキ。濃厚な味わいを存分に楽しめる「感謝盛り」ならではの特別感あふれるスイーツとなっている。
◆塩むすび
増量ポイント：御飯増量
販売エリア：全国
内容：甘みや粒立ちが際立つようブレンドしたお米をふっくらと炊き上げ、塩味がまろやかな塩を振り、ご飯の甘みを引き立たせたおむすびとなっている。
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