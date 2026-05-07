包丁も火も使わないスピード副菜「ちくわときゅうりのちぎりサラダ」
【画像で見る】ちぎったちくわと割ったきゅうりにしっかり調味料が絡む！「ちくわときゅうりのちぎりサラダ」
時間も気力もないけれど、食卓にもう一品欲しい！そんな時に便利な包丁も火も使わずにつくれる副菜をご紹介します。切らずにちぎったちくわは、不規則な断面で味が絡みやすいんです。簡単なのでお子さんと一緒に作るのもおすすめです。
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■ちくわときゅうりのちぎりサラダ
ちぎった断面に味がからんで美味
【材料】(2人分)
・きゅうり ...2本
・白いりごま ...大さじ1
・マヨネーズ
・塩
【作り方】
1. ちくわは2cm長さにちぎる。きゅうりはめん棒などでたたき、食べやすい大きさに割る。
2. ボウルに入れ、白いりごまと、マヨネーズ大さじ1、塩少々を加え、あえる。
(1人分116kcal/塩分1.2g レシピ考案／舘野鏡子)
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ちくわ＋きゅうり＋マヨネーズは外さない組み合わせ！包丁などの洗い物が少ないのも嬉しいレシピです。
レシピ考案／舘野鏡子 撮影／高杉純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。