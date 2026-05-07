可愛い変顔をした猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は5万7000回以上表示され、5000件を超える「いいね」が寄せられています。

【写真：人嫌いだった保護猫が今では『変顔』を見せてくれて…かわいすぎる表情】

変顔を撮らせてくれるようになった猫ちゃん

Xアカウント「Minton」に投稿されたのは、猫ちゃんの可愛い変顔。舌の先をストローのようにすぼめて、まん丸のおめめでカメラ目線の可愛い変顔を見せてくれたのは「あずき」ちゃんです。元々は人嫌いだったあずきちゃんですが、今ではこんなお茶目な表情を見せるほど、リラックスして過ごしているそうです。

あずきちゃんは生後半年ごろ、コンビニで保護されたのだそう。投稿者さんが周囲や交番へ確認を重ねて家族に迎え、ゆっくり時間をかけて愛情を注いだ結果、今ではスリスリと甘え、先住猫とも仲良くなれたといいます。あずきちゃんが安心して変顔を見せる姿には、投稿者さんの深い愛があったからだと感じます。これからも、そんな幸せな日常を温かく見守っていきたいですね。

Xアカウント「Minton」では、あずきちゃんの保護からの変化や、先住猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「Minton」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。