ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「誰の金で飯食ってると思ってる！」子どもが1人増えたような気分…… 「誰の金で飯食ってると思ってる！」子どもが1人増えたような気分…末っ子夫との生活は限界寸前 「誰の金で飯食ってると思ってる！」子どもが1人増えたような気分…末っ子夫との生活は限界寸前 2026年5月6日 22時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 子どもができてから言い方がキツくなった…それ自体は図星でした。でもそれは、妻が意地悪になったのではなく、本当のことを言わないと伝わらなくなったからかもしれません。ようこは静かに、でも確かに、夫と向き合う時が来たと感じたのです。>>【まんが】私は夫との未来を諦めない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私は夫との未来を諦めない 「母さんが嫁いびりなんかするわけない」「花見ぐらい我慢して」ずっと義母の味方する夫に呆れる【義母と花見には行きません Vol.4】 「なんであんなオバサンが？」憧れ上司の妻は若くて可愛い私でしょ！上司の夫を奪っちゃえ〜！【あざとい女性部下に夫が狙われています Vol.7】