（台北中央社）6日の台湾株式市場は、主要株式指数の加権指数の終値が前営業日比369.56ポイント（0.91％）高の4万1138.85となり、史上最高値を更新した。売買代金も1兆4491億4800万台湾元（約7兆2000億円）と過去最高を記録した。



一時、4万1575.84ポイントまで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。



主力株の上昇が相場をけん引した。台達電（デルタ電子）は2.08％高、鴻海（ホンハイ）精密工業は5.22％高、聯発科技（メディアテック）は8.72％高で取引を終えた。一方、台湾積体電路製造（TSMC）は取引時間中に前営業日比35元高の2285元まで上昇したが、その後は上げ幅を縮小。一時マイナス圏に沈んだものの、終値は前日比変わらずの2250元となった。



（潘智義／編集：田中宏樹）