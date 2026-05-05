【渋滞情報】関東エリア高速道路渋滞（5日午後11時現在）中央道21kmなど
関東エリアの高速道路 渋滞情報まとめ（5月5日午後11時現在）
各高速道路の上り線（東京方面）を中心に、Uターンラッシュによる激しい渋滞が発生しています。
５日午後11時現在で発生している特に規模の大きな渋滞（主に10km以上、またはそれに迫るもの）をピックアップしてまとめました。📍 関東エリア
首都圏へ向かう上り線を中心に、20kmを超える非常に激しい渋滞を含め、複数の路線で渋滞が発生しています。
■ 主な大規模渋滞
【中央自動車道（上り）】・区間： 小仏トンネル付近（大月IC → 八王子JCT間） ・渋滞長： 21km
【関越自動車道（上り）】・区間： 高坂SA付近 ・渋滞長： 20km
【東名高速道路（上り）】・区間： 綾瀬スマートIC付近 ・渋滞長： 13km
・区間： 足柄バス停付近（御殿場JCT → 鮎沢PA間）・渋滞長： 8km
【常磐自動車道（上り）】・区間： 三郷トンネル出口付近（柏IC → 三郷IC間） ・渋滞長： 9km
【東京湾アクアライン（上り）】・区間： アクアトンネル付近（木更津金田IC → 川崎浮島IC間） ・渋滞長： 6km
■このほかの渋滞（10km未満）
【東名高速道路（上り）】・区間： 都夫良野トンネル付近（足柄SAスマート → 大井松田IC間）／ 5km ・区間： 横浜町田IC付近 ／ 3km ・区間： 秦野中井IC・伊勢原JCT間付近 ／ 2km ・区間： 東京IC付近 ／ 2km
【東北自動車道（上り）】・区間： 久喜IC付近 ／ 5km
【関越自動車道（上り）】・区間： 練馬IC付近 ／ 1km
【東京湾アクアライン（上り）】・区間： アクアトンネル付近（海ほたる → 川崎浮島IC間）／ 1km 💡 ドライブ中の注意点
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