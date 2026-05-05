【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は５日、アフリカで唯一外交関係を持つエスワティニ訪問を終え、台湾に戻った。

頼氏の訪問は当初４月に予定されていたが、中国による「圧力」で中止していた。台湾紙・自由時報は「中国の封鎖を突破した」と伝えた。

頼氏は帰着後、空港で「行程が一時的に妨げられたことはかえって、台湾の人々が世界へ歩む固い決意と意思を示した」と強調した。

頼氏のエスワティニ訪問は当初、４月２２日に出発する予定だった。頼氏の専用機が通過予定のセーシェル、モーリシャス、マダガスカルの３か国が上空の飛行許可を取り消したため、出発前日に取りやめた。総統府は「中国当局からの経済的脅迫を含む強い圧力によるもの」と説明しており、日本政府も国際法上認められている「飛行の自由」への影響を注視していた。

頼氏は５日、「（エスワティニの）副首相が数万キロ・メートルのフライトに同行し、円滑な行き来を確保してくれた」と、エスワティニの専用機を手配した特別な計らいに謝意を示した。その上で「真の国力の発揮とは他者を屈服させることではない」と、中国を暗に批判した。