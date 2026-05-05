数量限定だって♡【ファミマ】定番のお菓子が大変身！？「新作スイーツ」をチェック

【ファミリーマート】に【森永製菓】のお菓子をもとにした「新作スイーツ」が大集合！ お馴染みの味ながら、ちょっと変わった形で楽しめるスイーツが数量限定で登場中です。今回は数あるラインナップの中でも、デザート系のパイ & クレープをピックアップ。自分へのご褒美にぜひ味わってみませんか？

コクのある甘さが楽しめそう

森永のお菓子「エンゼルパイ」をもとに作られたこちらのスイーツ。ビスケットの外側がチョコレートでコーティングされていて、生地の素朴な味わいと共に、チョコレートのコクのある甘さが楽しめそうです。インスタグラマー@pan.oyatsuさんによれば「ズシっと重みあり想像よりやや大きめ！」らしく、しっかりとお腹を満たしたい時にぴったりかも。

中にはホイップとマシュマロがたっぷり！

「生エンゼルパイ」の中には、マシュマロとホイップクリームがサンドされています。マシュマロならではのほどよい弾力と、まろやかな風味が堪能できそうです。少し冷凍すれば、また違った食感が楽しめるかも。ぜひお菓子の「エンゼルパイ」と食べ比べてみてはいかがでしょうか。

もちもち食感が楽しめる！？

こちらは森永のお菓子「小枝」をイメージして作られたクレープ。公式サイトによれば「もちもち食感のクレープ生地」が使われており、ほどよい食べ応えが感じられそうです。片手で食べられそうなお手軽感も嬉しいところ。生地はこっくりとした深みのある色合いをしていて、味わいの濃厚感も期待できそうです。

チョコ好きにはたまらない仕上がり！

「小枝クレープ」は、チョコクリーム、クランチ、チョコ掛けアーモンドパフを組み合わせた贅沢仕様。アーモンドパフの香ばしさが甘さの中に感じられて、やみつきになりそうです。チョコ感たっぷりに仕上がった一品は、優雅なティータイムにぴったり。紅茶やコーヒーのお供にぜひ選んでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino