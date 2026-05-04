5月23日にアニソン系クラブイベント“リスアニ！ナイト”開催決定！「リスアニ！RADIO」100回記念の公開収録も実施！チケット一般販売は5月9日正午よりスタート！

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約3年ぶりに“リスアニ！ナイト”を開催することが発表された。

アニソン系クラブイベント“リスアニ！ナイト”とは、様々なフロアで活躍する人気DJをはじめ、アーティスト、アナウンサーにアニメ監督まで……とアニメとアニソンをバックグラウンドにしたDJたちが登場しフロアを盛り上げるオールナイト公演。

“リスアニ！ナイト Vol.11”と題した今回の公演も場所はお馴染みの新宿LOFT。

第一弾出演者として発表となったのは、ALLINNS（クラムボン ミト＆RABけいたん）、佐藤貴文（2nd STAR PRODUCTION）、水島精二、吉田尚記の4組。

さらに今回は、「リスアニ！がオススメするアニソンをピックアップするアニソン情報トーク番組」としてSpotifyで2021年より隔週で配信している「リスアニ！RADIO」の公開収録も実施！4月末の公開で100回目を迎えたことを記念し、新宿LOFTのバーエリアに「リスアニ！RADIO」のMCである冨田明宏と青木佑磨を迎え旬のアニメ音楽情報をお届けする。

追加出演者やタイムテーブルなどはリスアニ！編集部の公式Xなどで随時発表予定。

なお、チケットの一般発売は5月9日（土）12:00よりスタート。先着順となるため、確実にチケットを手に入れたい方は早めの購入がおすすめだ。

●イベント情報

リスアニ！ナイト Vol.11

［日時］

2026年5月23日（土）

開場 23:30／開演 24:00（※5:00終演予定）

※オールナイト公演

［会場］

新宿LOFT

［出演者（五十音順）］

ALLINNS（クラムボン ミト＆RABけいたん）、佐藤貴文（2nd STAR PRODUCTION）、水島精二、吉田尚記 ……and more

ALLINNS（クラムボン ミト＆RABけいたん）

ミト 公式X：https://x.com/micromicrophone

けいたん 公式X：https://x.com/rabkeitan

佐藤貴文（2nd STAR PRODUCTION）

公式X：https://x.com/fumiccho_sato

水島精二

公式X：https://x.com/oichanmusi

吉田尚記

公式X：https://x.com/yoshidahisanori

［チケット］

オールスタンディング

￥4,400（税込）

※ドリンク代別途￥600（税込）

［チケット一般発売（先着）］

販売期間：5月9日（土）12:00〜5月22日（金）23:59

※先着順となりますので、上限数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。

※枚数制限：お一人様4枚までお申込み可能

■e+（イープラス）

購入URLはこちら

https://eplus.jp/sf/detail/4529850001-P0030001

■お申し込みに関する注意事項

本受付は、イープラス電子チケット『スマチケ』でのチケット発券のみとなります。

スマチケご利用ガイドはこちら

https://eplus.jp/sf/guide/spticket

※お申込みはスマートフォンからのみとなります。PCからのお申込みはできません。

※スマチケのご利用には、イープラスアプリ（無料）のインストールが必要です。

※お申込みの際は、ご来場されるお客様ご自身のスマートフォンからのお申込みをお願いいたします。

※ご登録された携帯電話番号変更、お名前の変更はお受けできません。あらかじめご了承ください。

※分配は任意となりますが同行者様へチケットを分配する際は、同行者の方も申込者の方同様の動作機種・推奨環境が必要です。

※チケット購入後の変更・キャンセル・払い戻しはできません。

※必ず受付画面にて、注意事項をご確認の上お申込みください。

■注意事項

・一切の転売行為禁止

・オークションへの出品禁止

・転売チケット入場不可

・迷惑行為一切禁止

・未就学児入場不可／6歳以上有料

・開場・開演時間、出演者は諸事情により変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。

・お席によってはステージや演出の一部が見えない、もしくは見えにくい場合もございます。

・入場時のドリンク代、および追加注文のお会計は現金でのお支払いをお願いいたします。

［会場からのお知らせ］

オールナイト公演は18歳未満及び高校在学中の方はご入場できません。

入場時にIDチェックを実施しております。

顔写真付きで生年月日が記載されている身分証明書を必ずお持ちください。（運転免許／学生証／社員証／パスポート／taspoなどの公共機関が発行する顔写真付きの物）

保険証の場合は、顔写真付きの身分証も必ずお持ちください。（定期券／会員証などは不可）

公演当日、公共機関が発行する顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、ご入場できませんので予めご了承ください。

※20歳未満の方へのたばこ、アルコール類の販売は、一切お断りいたします。

※本公演は再入場が可能です。

※チケット半券は興業の最後まで必ずお持ちください。

※会場付近に溜まるなどの行為は近隣の迷惑となりますので固く禁止いたします。

［お問い合わせ］

新宿LOFT

03-5272-0382

主催：ソニー・ミュージックソリューションズ

企画・制作：リスアニ！編集部

関連リンク

リスアニ！公式サイト

https://www.lisani.jp/

リスアニ！編集部 公式X

https://x.com/Lis_Ani

リスアニ！RADIO 公式プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcpS9SoNtuO7?si=f4b6d0cdd5e249e5