MAN WITH A MISSION、8月から3ヶ月連続での新曲配信リリースを発表
MAN WITH A MISSIONが今夏8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定した。
昨年、バンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSION。アニバーサリー作品としてオール新曲の「XV e.p.」をリリースし、同年8月29日（焼肉の日）には「Against the Kinds and Gods」をサプライズ配信したが、それ以降は新曲の発表が途絶えていた。2026年に入り、2月からのワールドツアー開催や国内外の大型フェス出演が相次いでアナウンスされる中、ファンの間では新たなリリースへの期待が高まっていた。
そうした中、5月3日より＜VIVA LA ROCK 2026＞が開催されている埼玉スタジアム2002にて、MAN WITH A MISSIONが出演。パフォーマンスを終えた後、ステージ上でJean-Ken Johnnyから「8月カラ3カ月連続デ新曲ヲリリースシマス」と発表すると、会場に集まった観客から歓声が上がった。
新曲は、8月より3カ月連続で配信リリースされる予定。詳細な配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトおよび各種SNSにて発表される。
また、5月14日からは、北南米およびヨーロッパの7カ国10都市を巡るワールドツアー＜MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND-＞がスタートする。
■新曲配信リリース
2026年8月、9月、10月
※配信日・詳細は後日発表
■＜MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- AMERICAS＞
日程/国/都市名/会場名
5月14日(木) アメリカ/サンフランシスコ August Hall
5月19日(火) メキシコ/モンテレイ Showcenter Complex
5月21日(木) メキシコ/メキシコシティ Foro Teambro
5月24日(日) チリ/サンチアゴ Coliseum Theatre
5月27日(水) ブラジル/サンパウロ Carioca Club
■＜MAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- EUROPE＞
日程/国/都市名/会場名
6月17日(水) ハンガリー/ブダペストAkvarium
6月20日(土)ドイツ/ドレスデン Blauer Salon
6月23日(火)ドイツ/シュトゥットガルト Im Wizemann
6月25日(木)スイス/アーラウ Kiff
6月28日(日)スイス/モンテー Pont Rouge
詳細はこちら
https://MWAM.lnk.to/tour
■イベント出演情報
5月16日(土) アメリカ・ロサンゼルス Brookside at The Rose Bowl
ZIPANGU
https://zipangu-event.cloud/
6月14日(日) チェコ共和国
ROCK FOR PEOPLE 2026
https://rockforpeople.cz/en/
6月18日(木)-19日(金) ポーランド・ワルシャワ
Summer Punch Festival
https://summerpunchfestival.pl/
6月27日(土) イタリア・ミラノ・Circolo Magnolia
ASIA WAVE FEST 2026
https://lnk.to/ASIAWAVEFEST
7月1日 スペイン・ガリシア
Resurrection fest 2026
https://www.resurrectionfest.es/
7月25日(土) Gメッセ群馬
HOTEI FES
https://hotei-fes.com/
8月11日(火・祝) 国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）
LuckyFes
https://luckyfes.com/
8月14日(金) ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
SUMMER SONIC 2026
https://www.summersonic.com/
8月29(土) 山梨県 山中湖交流プラザ きらら
SWEET LOVE SHOWER 2026
https://2026.sweetloveshower.com/
関連リンク
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルサイト
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルX
◆MAN WITH A MISSION スタッフX
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルInstagram
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルTikTok