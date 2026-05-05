ドーンと1kg入りでコスパ良し！【業務スーパー】アレンジOK♡「紙パックスイーツ」

【業務スーパー】のスイーツコーナーには、ボリュームがあって食べ応えのある商品がたくさん！ 中でも目を引く、紙パック入ったデザートは、そのまま味わうだけでなく多様なアレンジも楽しめるんです。今回は、業スーマニアの筆者もリピした、家族や友人と分けて食べるにもぴったりな「紙パックスイーツ」をご紹介します。

驚きの1キロサイズ！「カスタードプリン」

業スーの「カスタードプリン」は、紙パックにたっぷりと詰まった、大容量が魅力的な一品です。@arimama_chanさんの言うとおり、「つるんとなめらかなプリンでカスタードのような甘い香り」が楽しめます。軽やかな舌触りでつるつると食べすすめられるので、一気に食べきらないように要注意です。

つるんと大きなビジュアルに大歓喜！

容器からお皿に取り出した写真を見ると、崩れることなく丸ごと出てきた迫力のある様子が伺えます。そのままでも美味しく食べられますが、筆者のオススメはアイスに添えたり、熱々のパンケーキにのせるアレンジ。お家の定番メニューが、いつもより少し贅沢な一皿に仕上がるかも。

ミルク感たっぷりの「杏仁豆腐」

真っ白で美しい見た目が特徴の、つるんとした喉ごしを楽しめる「杏仁豆腐」。@odangosyufuさんによると「ミルク感たっぷりで美味しい」とのこと。ずっしりと重みのあるサイズ感なので、家族みんなで食後のデザートとして楽しめそうです。

アレンジ広がるひんやりスイーツ

お皿に盛り付けてクコの実を添えれば、まるでお店のような華やかな杏仁豆腐に。@odangosyufuさんによると、「アイスにしても美味しい」のだとか。お好みで果物と一緒に味わったり、凍らせて食感を変えたりと、その時の気分に合わせた食べ方を探すのも、楽しそうです。

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※こちらの記事では@arimama_chan様、@odangosyufu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里