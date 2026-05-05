明日の『風、薫る』過去を思い返すりんにバーンズから厳しい一言
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第28回）が5月6日に放送される。
【写真】生徒たちを指導するバーンズ（エマ・ハワード）『風、薫る』第28回場面カット
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第28回あらすじ
コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りんは過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を放つ。授業の後、直美と話す中でりんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】生徒たちを指導するバーンズ（エマ・ハワード）『風、薫る』第28回場面カット
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第28回あらすじ
コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りんは過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を放つ。授業の後、直美と話す中でりんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。