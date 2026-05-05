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12人産んだ助産師HISAKOが「沐浴の仕方を伝授します。」を公開した。動画では、生後1ヶ月の赤ちゃんをモデルに迎え、実際の沐浴の手順や、親も子も安心できる実践的なテクニックを詳細に解説している。



HISAKOさんはまず、事前準備の重要性を強調する。バスタオルの上に綿100%の肌着とおむつを開いた状態で重ねておき、湯上がり後にすぐ着替えられる環境を作ることがポイントだと語った。また、お湯の温度については温度計に頼りすぎず、「数字ではなく感覚を大切に」と、ママ自身が適温だと感じる直感を信じるようアドバイスしている。



実際にお湯に入れる際は、足からゆっくりと浸からせ、片手で赤ちゃんの胸元を軽く押さえてあげると安心するという。顔を洗う工程では、脂漏性湿疹ができやすい眉毛の部分も避けずにしっかりと洗うことが重要だと説明。体を洗う際は、末端から中心に向かって洗うのが基本としつつも、難しい場合は無理のない体勢で洗えば良いと解説している。



湯上がり後は時間との勝負だとし、「お風呂から出すのが早いか保湿が早いかぐらいの感じで」と、5分以内に全身へたっぷりと保湿剤を塗る手順を実践。耳の裏や首回りなど細かい部分の汚れは、湯上がり後に綿棒やガーゼで優しく拭き取るのが効率的だという。



お風呂に入れる時間帯についても、「いつも決まった時間に入れましょうとよく言われるんですけど、はっきり言って出来ません」と断言。各家庭の生活リズムに合わせて臨機応変に対応して良いと語った。親の負担を減らしつつ赤ちゃんの清潔を守るプロならではの視点は、日々の沐浴に不安を抱える親にとって心強い道標となるだろう。