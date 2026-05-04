自身のインスタグラムを更新「緊張しましたが楽しく出来ました」

タレントの藤本美貴さんが2日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックス戦でファーストピッチを務めた。試合後には自身のインスタグラムで当日を振り返ると、「カワイイがマシマシだ」「美女すぎないか」とファンも拍手を送った。

藤本さんは、自身の誕生日を示したと思われる背番号「226」のユニホームでマウンドに登場した。両手を上空に高く突き上げ、ダイナミックなフォームから投球した。ワンバウンド投球となったものの、両腕でガッツポーズを作って笑顔で喜びを表現した。

北海道滝川市出身とあり、今回の登板は故郷への“凱旋”となった。今年2月に41歳を迎えているが、「モーニング娘。」のメンバーとして活躍していた当時から変わらない愛称“ミキティ”の愛称で親しまれている。この日もスタンドから黄色い声援が飛んでいた。

藤本さんは「今日は日本ハムファイターズのファーストピッチさせていただきました。 とても素敵な球場で緊張しましたが楽しく出来ました」と充実感を滲ませて大役を振り返った。ファンからは「めちゃくちゃ可愛かったです」「かわいいかわいいかわいいかわいい」「笑顔かわいい」「生で見たかった」「めっちゃ可愛いのと顔が小さ過ぎてビックリしました」「さすがやな……余裕でかわいい」「投球フォームカッくい〜」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）