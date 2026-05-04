・「春のスープ、飲みたいのは？」の結果は…

・1位 新玉ポタージュ 43%

・2位 みそ汁 22%

・3位 ミネストローネ 18%

・4位 かきたま汁 15%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「春のスープ、飲みたいのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春のスープ、飲みたいのは？」