「春のスープ、飲みたいのは？」＜回答数38,195票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第519回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春のスープ、飲みたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春のスープ、飲みたいのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
新玉ネギのポタージュ
【材料】（2人分）
新玉ネギ 1個
ジャガイモ(小) 1個
豆腐 50g
水 350ml
顆粒スープの素 小さじ 1
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、新玉ネギは皮をむき、縦薄切りにする。
2、ジャガイモは皮をむいて縦半分に切り、薄い半月切りにする。
【作り方】
1、鍋に新玉ネギ、ジャガイモ、水、顆粒スープの素を入れて強火にかける。煮たったら火を弱め、10分煮る。
2、豆腐と(1)をミキサーでかくはんしてなめらかにし、一度網を通して鍋に戻す。火にかけ、温まったら塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
スープをミキサーにかける際は、お使いのミキサーの説明書に従って下さい。スープが熱すぎる場合は、粗熱をとってからミキサーにかけることをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春のスープ、飲みたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春のスープ、飲みたいのは？」
・「春のスープ、飲みたいのは？」の結果は…
・1位 新玉ポタージュ 43%
・2位 みそ汁 22%
・3位 ミネストローネ 18%
・4位 かきたま汁 15%
※小数点以下四捨五入
38,195票
・2位 みそ汁 22%
・3位 ミネストローネ 18%
・4位 かきたま汁 15%
※小数点以下四捨五入
38,195票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
新玉ネギのポタージュ
【材料】（2人分）
新玉ネギ 1個
ジャガイモ(小) 1個
豆腐 50g
水 350ml
顆粒スープの素 小さじ 1
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、新玉ネギは皮をむき、縦薄切りにする。
2、ジャガイモは皮をむいて縦半分に切り、薄い半月切りにする。
【作り方】
1、鍋に新玉ネギ、ジャガイモ、水、顆粒スープの素を入れて強火にかける。煮たったら火を弱め、10分煮る。
2、豆腐と(1)をミキサーでかくはんしてなめらかにし、一度網を通して鍋に戻す。火にかけ、温まったら塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
スープをミキサーにかける際は、お使いのミキサーの説明書に従って下さい。スープが熱すぎる場合は、粗熱をとってからミキサーにかけることをおすすめします。
(E・レシピ編集部)