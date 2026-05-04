10歳でデビューした72歳歌手、15歳で家計を支える立場に 60年以上休みなく今年1月に人生初の長期休暇を取得

10歳でデビューした72歳歌手、15歳で家計を支える立場に 60年以上休みなく今年1月に人生初の長期休暇を取得