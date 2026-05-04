10歳でデビューした72歳歌手、15歳で家計を支える立場に 60年以上休みなく今年1月に人生初の長期休暇を取得
歌手の小林幸子が、5月6日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
小林幸子 ＝テレビ朝日提供
“歌謡界のラスボス”の名にふさわしい派手な衣装で登場した72歳の小林。10歳でデビューして以来、60年以上休みなく走り続けてきたが、今年1月に人生で初めて1カ月の長期休暇を取得した。かつて「休むことは悪」と考えていたが、休暇中は時間を気にせず美術館を巡り、自宅では愛猫たちとゆったり過ごしたそう。長期休暇を過ごすなかで、自身の歌手生活も振り返ったといい、あらためてこれまで支えてくれた人たちへの感謝と、自分自身への感謝を口にした。
また、15歳で家族の生活を支える立場となった苦難の時代や、15年近くヒットに恵まれなかった下積み時代の試行錯誤、そして「おもいで酒」の大ヒットから現在に至るまでの激動の歩みも振り返る。
小林幸子 ＝テレビ朝日提供
“歌謡界のラスボス”の名にふさわしい派手な衣装で登場した72歳の小林。10歳でデビューして以来、60年以上休みなく走り続けてきたが、今年1月に人生で初めて1カ月の長期休暇を取得した。かつて「休むことは悪」と考えていたが、休暇中は時間を気にせず美術館を巡り、自宅では愛猫たちとゆったり過ごしたそう。長期休暇を過ごすなかで、自身の歌手生活も振り返ったといい、あらためてこれまで支えてくれた人たちへの感謝と、自分自身への感謝を口にした。
また、15歳で家族の生活を支える立場となった苦難の時代や、15年近くヒットに恵まれなかった下積み時代の試行錯誤、そして「おもいで酒」の大ヒットから現在に至るまでの激動の歩みも振り返る。