ボーンマスvsクリスタル・パレス スタメン発表
[5.3 プレミアリーグ第35節](バイタリティ スタジアム)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
MF 37 ラヤン
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 18 鎌田大地
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 10 ジェレミ・ピノ
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 31 レミ・マシューズ
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 59 リオ・カルディネス
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
※22:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 18 鎌田大地
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 10 ジェレミ・ピノ
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 31 レミ・マシューズ
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 59 リオ・カルディネス
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります