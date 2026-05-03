[5.3 プレミアリーグ第35節](バイタリティ スタジアム)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 8 アレックス・スコット

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ

MF 37 ラヤン

FW 9 エバニウソン

控え

GK 29 クリストス・マンダス

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 27 アレク・トート

FW 11 ベン・ドーク

FW 21 アミン・アドリ

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 34 チャディ・リアド

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 18 鎌田大地

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 10 ジェレミ・ピノ

FW 11 ブレナン・ジョンソン

FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 31 レミ・マシューズ

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 3 タイリック・ミッチェル

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリス・リチャーズ

MF 20 アダム・ウォートン

MF 59 リオ・カルディネス

FW 7 イスマイラ・サール

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります