これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「2wayクロワッサンバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（宝島社）の「2wayクロワッサンバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』の「2wayクロワッサンバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（税込4389円）。付録として、「2wayクロワッサンバッグ」が付いてきます。

蝶の刺繍と立体パーツが華やかなデザイン


人気ブランド「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」らしい、ロマンティックなデザインが目を引きます。クシュっとした素材感のバッグには、美しい蝶の刺繍と立体的なパーツがあしらわれ、華やかさをプラス。さらにアンティークゴールドのブランドロゴプレートが、高級感のあるアクセントになっています。

使い勝手抜群の2way仕様と収納力


ショルダーストラップは長さ調節が可能で、肩掛けでも斜め掛けでもスタイルに合わせて自由に使えます。体に沿うきれいなラインのクロワッサン型ながら、500mLのペットボトルが横向きに入るなど、見た目以上の収納力も魅力です。内側にはオリジナルのフラワープリント生地が採用されており、開けるたびに気分が上がる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)