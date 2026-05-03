【付録】ANNA SUI「2wayクロワッサンバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』は6月4日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（宝島社）の「2wayクロワッサンバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（税込4389円）。付録として、「2wayクロワッサンバッグ」が付いてきます。
人気ブランド「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」らしい、ロマンティックなデザインが目を引きます。クシュっとした素材感のバッグには、美しい蝶の刺繍と立体的なパーツがあしらわれ、華やかさをプラス。さらにアンティークゴールドのブランドロゴプレートが、高級感のあるアクセントになっています。
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、肩掛けでも斜め掛けでもスタイルに合わせて自由に使えます。体に沿うきれいなラインのクロワッサン型ながら、500mLのペットボトルが横向きに入るなど、見た目以上の収納力も魅力です。内側にはオリジナルのフラワープリント生地が採用されており、開けるたびに気分が上がる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』の「2wayクロワッサンバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（税込4389円）。付録として、「2wayクロワッサンバッグ」が付いてきます。
蝶の刺繍と立体パーツが華やかなデザイン
人気ブランド「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」らしい、ロマンティックなデザインが目を引きます。クシュっとした素材感のバッグには、美しい蝶の刺繍と立体的なパーツがあしらわれ、華やかさをプラス。さらにアンティークゴールドのブランドロゴプレートが、高級感のあるアクセントになっています。
使い勝手抜群の2way仕様と収納力
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、肩掛けでも斜め掛けでもスタイルに合わせて自由に使えます。体に沿うきれいなラインのクロワッサン型ながら、500mLのペットボトルが横向きに入るなど、見た目以上の収納力も魅力です。内側にはオリジナルのフラワープリント生地が採用されており、開けるたびに気分が上がる仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)