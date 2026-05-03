トランプ米大統領/Matt Rourke/AP

（CNN）トランプ米大統領は2日夜、イランからの新たな提案を近く検討すると表明しつつも、「受け入れられる内容だとは想像できない」と語った。

トランプ氏はフロリダ州でエアフォースワン（大統領専用機）に乗り込む際、「イラン側が合意案の概要について伝えてきた。これから具体的な文言が送られてくる」と明らかにした。

イスラム革命防衛隊とつながりを持つタスニム通信が2日に報じたところによると、イランは米国からの提案に対し、14項目の回答を提示した。

タスニム通信の報道では、米国は2カ月の停戦を提案したものの、イラン側は「30日以内に問題が解決されるべき」との認識で、停戦の延長ではなく「戦争の終結」に交渉の焦点を置くべきだと考えているという。

イランの当局者は報道にある回答の詳細について、まだ公にコメントしていない。

トランプ氏は1日夜に「率直なところ、いっそ合意を結ばない方が良いかもしれない。事態をこれ以上長引かせるわけにはいかないからだ」と述べていたが、この発言ついて否定する場面もあった。

トランプ氏は「そんなことは言っていない」「私が言ったのは、米国が今すぐ撤退すれば再建に20年かかるだろうということだ。だが、我々は今すぐ撤退するわけではない」としている。