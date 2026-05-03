人気レースクイーンの橘香恋（29）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。イエローのショーパン・コス姿で今季の横断幕をお披露目した。

「今年の横断幕お披露目です たくさんの方にご協力いただき横断幕が完成しました！！みんなの気持ちが込められた横断幕で今年度の活動も頑張ります タオルをお持ちの方はステージで揚げて応援してね」と、イエローのショーパン・コスチューム姿で横断幕の前でポーズを取っている写真をアップした。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。今季はスーパー耐久に参戦の「Hitotsuyama Racing」などでレースアンバサダーを務める。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。