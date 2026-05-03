1989年（昭和64年）1月7日、新元号「平成」の発表に注目が集まってから37年の歳月が過ぎた。

時代は令和へと移り、令和8年を迎えた現在に至ってもなお、国が明らかにしていない事実がある。

弁護士ドットコムニュースが、「平成」および「令和」に改元された経緯に関する文書の開示を請求したところ、今もなお、「平成」の考案者の名前が伏せられたままだった。

●昨年10〜11月、平成と令和の選定文書を開示請求

弁護士ドットコムニュースは2025年10月から11月にかけて、「平成」と「令和」に改元した際の事務手続きや元号の選定過程などに関する行政文書について、それぞれ内閣府に開示請求した。

その結果、昨年12月から今年2月にかけて、内閣府から関連文書が開示された。

「平成」は1989（昭和64）年1月7日、昭和天皇の崩御を受けて決定された。

今回入手した行政文書によると、この日、竹下登内閣のもとで政府は、新元号の選定から閣議決定までのすべての手続きをわずか一日で終えたようだ。

考案者から候補名の提出を受け、正午過ぎには内閣官房長官が内閣法制局長官から意見を聴取。午後1時には、総理大臣官邸の大食堂で「元号に関する懇談会」が開かれた。

出席したのは次の8人で、マスコミや学術などの各界を代表する顔ぶれだった。

・池田芳蔵・日本放送協会会長

・久保亮五・文化勲章受賞者（統計力学）

・小林与三次・日本新聞協会会長

・中川順・日本民間放送連盟会長

・中村元・文化勲章受賞者（インド哲学）

・西原春夫・日本私立大学団体連合会会長

・縫田曄子・婦人有識者

・森亘・国立大学協会会長

●平成の出典は「史記」と「書経」

開示された文書によると、この後、衆参両院の正副議長4人への意見聴取を経て、午後1時40分から全閣僚会議が開催された。

内閣総理大臣をはじめ全大臣が出席する中、新元号の原案について協議し、閣議で「元号を改める政令」が決定された。

政令は1月7日に公布され、翌8日から施行。同時に、読み方を「へいせい」と定める内閣告示も閣議で決定された。

「平成」の出典は、『史記』の五帝本紀と『書経』の大禹謨（だいうぼ）にある「内平かに外成る（史記）地平かに天成る（書経）」とされる。

●考案者の氏名などは黒塗り

多くの関係者が選定に関わっていたことがわかるものの、核心部分はなお伏せられたままだ。

開示された文書の一つに「元号候補名考案者の選考及び委嘱について」という決裁文書がある。

この文書には、政府が極秘裏に委嘱した考案者たちの「氏名」「年齢」「現職等」を記した名簿が添付されているはずだった。

しかし該当ページは、上から下まで黒塗り（マスキング）され、その内容を読み取ることができない状態になっている。

当時の政府文書には「考案者の氏名、人数等については公表は差し控えたい」と明記されている。

考案者は、文化勲章受章者や文化功労者、日本学士院会員など、国文学、漢文学、日本史学、東洋史学の専門家の中から内閣総理大臣が複数人を選考。各人に2〜5案の提出を求めたという。

専門分野のバランスや健康状態なども考慮したうえで、5人以内を選ぶ方針だったことも文書に書かれていた。

●改元の準備時期も「公表は適当でない」

考案者の名前について、1979年の国会で内閣審議室長が「適当な時期には公表することも必要」と答弁していたが、選定手続きを終えた段階で、政府はこの方針を事実上撤回した。

開示文書からは、改元準備は昭和天皇の崩御が公表される前から水面下で進められていたこともうかがえる。

考案者への委嘱も崩御の公表後に正式におこなわれたとされているが、実態はそれ以前から依頼され、崩御当日に正式提出として確認したと記されている。

改元の準備が始まった具体的な時期については、「事柄の性質上、公表することは適当でない」とされ、明かされなかった。

●記者会見の想定問答集に書かれていたこと

誰が「平成」という時代の名前を生み出したのか──。

過去には報道機関の独自調査で、ある人物の名前が明らかにされたことがあるが、政府はこれまで正式に発表していない。

1988年（昭和63年）12月に作成されたとみられる記者会見用の「想定問答集」には、この問いが繰り返された場合に備え、次のような言葉があらかじめ用意されていたようだ。

＜考案者の中には考案をお願いした段階でご自身がその氏名等の秘匿を強く希望され、これを条件にお引き受けいただいた方がおられることや、もし考案者の氏名を公表すれば、誰がどのような候補名を考案したかなどが詮索され、考案者に極めて煩瑣な問題を生ずるとともに、新元号として採用されなかった考案者の立場を著しく傷つけるおそれがあるからである＞

今年で令和も8年を迎えた。それでもなお、37年前に定められた元号の考案者の名は、公にされないままだ。