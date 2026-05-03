信頼関係を試される“踏み絵”のようなエピソードがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】ちょっと迷うこの状況、あなたならどうする？

「社内のおじさんから急に『八ッ橋食べる？』って言われて受け取ったのがジップロック入りだったんだけど。信頼関係ってこういうとこで試されるんだなって思った」



と自身の体験を紹介したのはマルチ・パーソナリティのいませさん（@imaseimasen）。



お土産に買ってきたお菓子を配るのは職場あるあるだが、なぜわざわざジップロックに分けたものを…しかもおじさん。



人によってかなり判断が分かれるであろうこのエピソードについて、いませさんにお話を聞いた。



ーー「社内のおじさん」はどんな方なのでしょうか？



いませ：40代のスポーティーなおじ様です。プライベートで関わることはないが、社内では仲の良い方です。



ーー八ッ橋をすすめられた際のご感想を。



いませ：箱から出すのも、他の人に渡すのも見ていないし、ポケットから急に出てきたので怪しさMAXでした。「これ食べて大丈夫なやつですか？」と思わず聞いてしまいました。捨てるか迷いましたが結局食べました。味は美味しかったです（笑）。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



いませ：驚きました。やはりこの渡し方だと食べられないという人が多かったですね。他にもいろいろな体験をしている人のコメントがあり面白かったです。私のバズり初体験は八ッ橋おじさんに奪われてしまいました（笑）。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「ジップロック=丁寧 なんだけど…気になるなぁ」

「これ目の前でニコニコ食べたらおじさんも喜ぶと思うのですが、結構ハードル高すぎるww」

「こういう場合は『ありがとうございます〜』と言っておいて こっそり捨てる派です。大事なのは会社で捨ててはいけないということ！！」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんがいませさんの立場だったらどうしていただろうか？



なお、いませさんはラジオパーソナリティー、配信者として精力的に活動を展開中。AI時代をテーマにしたラジオ『てくてくテック入門ラジオ』（Voicy）、スプラトゥーン参加型配信のゲーム実況YouTubeチャンネル『いませ@スプラ3ジャイロオフで頑張るチャンネル』など定期的に更新しているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）