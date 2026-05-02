今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/27～5/1 発表分)
4月27日～5月1日に、通期業績を20％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5541> 大平金 東Ｐ 26/ 3 199 3323 1569.8 4/28
<6846> 中央製 名Ｍ 26/ 3 30 140 366.7 4/28
<2551> マルサンアイ 名Ｍ 26/ 9 408 973 138.5 5/1
<4479> マクアケ 東Ｇ 26/ 9 403 735 82.4 4/28
<3374> 内外テック 東Ｓ 26/ 3 780 1389 78.1 4/28
<8966> 平和不リート 東Ｒ 26/ 5 3170 5629 77.6 4/27
<8365> 富山銀 東Ｓ 26/ 3 1000 1750 75.0 4/28
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ 26/ 3 13000 22000 69.2 4/30
<1826> 佐田建 東Ｓ 26/ 3 1081 1717 58.8 4/30
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ 26/ 3 600 930 55.0 4/30
<6360> 東自機 東Ｓ 26/ 3 570 865 51.8 4/28
<5941> 中西製 東Ｓ 26/ 3 2100 3100 47.6 4/27
<9017> 新潟交 東Ｓ 26/ 3 1200 1769 47.4 4/28
<4098> チタン 東Ｓ 26/ 3 170 240 41.2 4/30
<1960> サンテック 東Ｓ 26/ 3 2700 3788 40.3 4/27
<4994> 大成ラミック 東Ｓ 26/ 3 1740 2440 40.2 4/28
<4624> イサム 東Ｓ 26/ 3 778 1070 37.5 4/30
<7213> レシップＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1100 1500 36.4 4/28
<4120> スガイ 東Ｓ 26/ 3 430 578 34.4 5/1
<3796> いい生活 東Ｓ 26/ 3 176 236 34.1 4/27
<9535> 広ガス 東Ｐ 26/ 3 1950 2600 33.3 4/27
<6588> 東芝テック 東Ｐ 26/ 3 8000 10500 31.3 4/27
<7990> グロブライド 東Ｐ 26/ 3 5500 7180 30.5 4/30
<5951> ダイニチ工業 東Ｓ 26/ 3 1600 2080 30.0 5/1
<8173> Ｊｏｓｈｉｎ 東Ｐ 26/ 3 4000 5200 30.0 4/30
<2221> 岩塚製菓 東Ｓ 26/ 3 2200 2850 29.5 4/27
<8368> 百五銀 東Ｐ 26/ 3 28800 37000 28.5 4/30
<4102> 丸尾カル 東Ｓ 26/ 3 250 321 28.4 4/27
<1447> ＳＡＡＦＨＤ 東Ｇ 26/ 3 697 891 27.8 4/28
<8362> 福井銀 東Ｐ 26/ 3 10500 13400 27.6 4/28
<4620> 藤倉化 東Ｓ 26/ 3 3300 4200 27.3 4/28
<3447> 信和 東Ｓ 26/ 3 1820 2291 25.9 4/30
<4228> 積化成 東Ｐ 26/ 3 1600 2000 25.0 4/27
<9929> 平和紙業 東Ｓ 26/ 3 117 146 24.8 5/1
<8999> グランディ 東Ｐ 26/ 3 1200 1485 23.8 4/28
<8338> 筑波銀 東Ｐ 26/ 3 6000 7400 23.3 4/30
<2907> あじかん 東Ｓ 26/ 3 1300 1600 23.1 5/1
<3513> イチカワ 東Ｓ 26/ 3 1300 1600 23.1 4/28
<1867> 植木組 東Ｓ 26/ 3 3150 3810 21.0 4/30
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 48000 58000 20.8 4/30
<1381> アクシーズ 東Ｓ 26/ 6 2900 3500 20.7 4/30
<4112> 保土谷 東Ｐ 26/ 3 3500 4200 20.0 4/27
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5541> 大平金 東Ｐ 26/ 3 199 3323 1569.8 4/28
<6846> 中央製 名Ｍ 26/ 3 30 140 366.7 4/28
<2551> マルサンアイ 名Ｍ 26/ 9 408 973 138.5 5/1
<4479> マクアケ 東Ｇ 26/ 9 403 735 82.4 4/28
<3374> 内外テック 東Ｓ 26/ 3 780 1389 78.1 4/28
<8966> 平和不リート 東Ｒ 26/ 5 3170 5629 77.6 4/27
<8365> 富山銀 東Ｓ 26/ 3 1000 1750 75.0 4/28
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ 26/ 3 13000 22000 69.2 4/30
<1826> 佐田建 東Ｓ 26/ 3 1081 1717 58.8 4/30
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ 26/ 3 600 930 55.0 4/30
<6360> 東自機 東Ｓ 26/ 3 570 865 51.8 4/28
<5941> 中西製 東Ｓ 26/ 3 2100 3100 47.6 4/27
<9017> 新潟交 東Ｓ 26/ 3 1200 1769 47.4 4/28
<4098> チタン 東Ｓ 26/ 3 170 240 41.2 4/30
<1960> サンテック 東Ｓ 26/ 3 2700 3788 40.3 4/27
<4994> 大成ラミック 東Ｓ 26/ 3 1740 2440 40.2 4/28
<4624> イサム 東Ｓ 26/ 3 778 1070 37.5 4/30
<7213> レシップＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1100 1500 36.4 4/28
<4120> スガイ 東Ｓ 26/ 3 430 578 34.4 5/1
<3796> いい生活 東Ｓ 26/ 3 176 236 34.1 4/27
<9535> 広ガス 東Ｐ 26/ 3 1950 2600 33.3 4/27
<6588> 東芝テック 東Ｐ 26/ 3 8000 10500 31.3 4/27
<7990> グロブライド 東Ｐ 26/ 3 5500 7180 30.5 4/30
<5951> ダイニチ工業 東Ｓ 26/ 3 1600 2080 30.0 5/1
<8173> Ｊｏｓｈｉｎ 東Ｐ 26/ 3 4000 5200 30.0 4/30
<2221> 岩塚製菓 東Ｓ 26/ 3 2200 2850 29.5 4/27
<8368> 百五銀 東Ｐ 26/ 3 28800 37000 28.5 4/30
<4102> 丸尾カル 東Ｓ 26/ 3 250 321 28.4 4/27
<1447> ＳＡＡＦＨＤ 東Ｇ 26/ 3 697 891 27.8 4/28
<8362> 福井銀 東Ｐ 26/ 3 10500 13400 27.6 4/28
<4620> 藤倉化 東Ｓ 26/ 3 3300 4200 27.3 4/28
<3447> 信和 東Ｓ 26/ 3 1820 2291 25.9 4/30
<4228> 積化成 東Ｐ 26/ 3 1600 2000 25.0 4/27
<9929> 平和紙業 東Ｓ 26/ 3 117 146 24.8 5/1
<8999> グランディ 東Ｐ 26/ 3 1200 1485 23.8 4/28
<8338> 筑波銀 東Ｐ 26/ 3 6000 7400 23.3 4/30
<2907> あじかん 東Ｓ 26/ 3 1300 1600 23.1 5/1
<3513> イチカワ 東Ｓ 26/ 3 1300 1600 23.1 4/28
<1867> 植木組 東Ｓ 26/ 3 3150 3810 21.0 4/30
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 48000 58000 20.8 4/30
<1381> アクシーズ 東Ｓ 26/ 6 2900 3500 20.7 4/30
<4112> 保土谷 東Ｐ 26/ 3 3500 4200 20.0 4/27
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン
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