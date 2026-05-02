　4月27日～5月1日に、通期業績を20％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<5541> 大平金　　　　東Ｐ　 26/ 3　　　199　　 3323　1569.8　 4/28
<6846> 中央製　　　　名Ｍ　 26/ 3　　　 30　　　140　 366.7　 4/28
<2551> マルサンアイ　名Ｍ　 26/ 9　　　408　　　973　 138.5　　5/1
<4479> マクアケ　　　東Ｇ　 26/ 9　　　403　　　735　　82.4　 4/28
<3374> 内外テック　　東Ｓ　 26/ 3　　　780　　 1389　　78.1　 4/28
<8966> 平和不リート　東Ｒ　 26/ 5　　 3170　　 5629　　77.6　 4/27
<8365> 富山銀　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1000　　 1750　　75.0　 4/28
<6472> ＮＴＮ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　13000　　22000　　69.2　 4/30
<1826> 佐田建　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1081　　 1717　　58.8　 4/30
<6557> ＡＩＡＩ　　　東Ｇ　 26/ 3　　　600　　　930　　55.0　 4/30

<6360> 東自機　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　570　　　865　　51.8　 4/28
<5941> 中西製　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2100　　 3100　　47.6　 4/27
<9017> 新潟交　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1200　　 1769　　47.4　 4/28
<4098> チタン　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　170　　　240　　41.2　 4/30
<1960> サンテック　　東Ｓ　 26/ 3　　 2700　　 3788　　40.3　 4/27
<4994> 大成ラミック　東Ｓ　 26/ 3　　 1740　　 2440　　40.2　 4/28
<4624> イサム　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　778　　 1070　　37.5　 4/30
<7213> レシップＨＤ　東Ｓ　 26/ 3　　 1100　　 1500　　36.4　 4/28
<4120> スガイ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　430　　　578　　34.4　　5/1
<3796> いい生活　　　東Ｓ　 26/ 3　　　176　　　236　　34.1　 4/27

<9535> 広ガス　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1950　　 2600　　33.3　 4/27
<6588> 東芝テック　　東Ｐ　 26/ 3　　 8000　　10500　　31.3　 4/27
<7990> グロブライド　東Ｐ　 26/ 3　　 5500　　 7180　　30.5　 4/30
<5951> ダイニチ工業　東Ｓ　 26/ 3　　 1600　　 2080　　30.0　　5/1
<8173> Ｊｏｓｈｉｎ　東Ｐ　 26/ 3　　 4000　　 5200　　30.0　 4/30
<2221> 岩塚製菓　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2200　　 2850　　29.5　 4/27
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　28800　　37000　　28.5　 4/30
<4102> 丸尾カル　　　東Ｓ　 26/ 3　　　250　　　321　　28.4　 4/27
<1447> ＳＡＡＦＨＤ　東Ｇ　 26/ 3　　　697　　　891　　27.8　 4/28
<8362> 福井銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　10500　　13400　　27.6　 4/28

<4620> 藤倉化　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 3300　　 4200　　27.3　 4/28
<3447> 信和　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1820　　 2291　　25.9　 4/30
<4228> 積化成　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1600　　 2000　　25.0　 4/27
<9929> 平和紙業　　　東Ｓ　 26/ 3　　　117　　　146　　24.8　　5/1
<8999> グランディ　　東Ｐ　 26/ 3　　 1200　　 1485　　23.8　 4/28
<8338> 筑波銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 6000　　 7400　　23.3　 4/30
<2907> あじかん　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1300　　 1600　　23.1　　5/1
<3513> イチカワ　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1300　　 1600　　23.1　 4/28
<1867> 植木組　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 3150　　 3810　　21.0　 4/30
<5901> 洋缶ＨＤ　　　東Ｐ　 26/ 3　　48000　　58000　　20.8　 4/30

<1381> アクシーズ　　東Ｓ　 26/ 6　　 2900　　 3500　　20.7　 4/30
<4112> 保土谷　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 3500　　 4200　　20.0　 4/27

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン

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