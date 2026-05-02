強いぞ、FC東京！ 多摩川クラシコで川崎に２−０快勝、圧巻４連勝！
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドの第14節が５月２日に開催。味の素スタジアムではFC東京対川崎フロンターレの“多摩川クラシコ”が行なわれた。
序盤からお互いに攻め合うなか、先手を取ったのはホームのFC東京。42分、佐藤龍之介のシュートのこぼれ球を、佐藤恵允が左足ダイレクトでねじ込んだ。
迎えた後半、FC東京がリードを広げる。56分、仲川輝人がエリア内で仕掛け、少しボールが伸びたところに反応した野澤零温が力強い一撃でネットを揺さぶった。
ビハインドの川崎は懸命に反撃も、相手の隙のない守備を最後まで崩し切れず。FC東京がそのまま２−０で快勝した。
白星を掴んだFC東京は、これでPK戦勝ちなしの４連勝だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤恵允の絶妙弾！ 野澤零温の力強い一撃！ FC東京が２発快勝
序盤からお互いに攻め合うなか、先手を取ったのはホームのFC東京。42分、佐藤龍之介のシュートのこぼれ球を、佐藤恵允が左足ダイレクトでねじ込んだ。
迎えた後半、FC東京がリードを広げる。56分、仲川輝人がエリア内で仕掛け、少しボールが伸びたところに反応した野澤零温が力強い一撃でネットを揺さぶった。
ビハインドの川崎は懸命に反撃も、相手の隙のない守備を最後まで崩し切れず。FC東京がそのまま２−０で快勝した。
白星を掴んだFC東京は、これでPK戦勝ちなしの４連勝だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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