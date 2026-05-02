「ミキティーー!」と叫ぶギャグでおなじみのお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月1日、Instagramを更新。妻である藤本美貴が“髪の毛ボサボサ”での「部屋着」ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

庄司は《#俺のオンナ メイクしてるけど部屋着》とつづり、藤本のナチュラルメイクでの部屋着ショットを添えた。

しかし髪の毛はボサボサで、顎にはニキビのような吹き出物も確認でき、額が光っているなど、テレビに出演するときとは違う、家にいる雰囲気丸出しの写真だった。それでも、コメント欄にはファンからは、

《ミキティ自然でかわいいー》

《髪型がすごい事になってるミキティだけど、やっぱりミキティ綺麗〜》

《奥さんのこういう姿でもいいなと思って写真撮る旦那さんも、撮られてSNS載せても怒らない?奥さんも素敵すぎるや》

など歓喜の声が寄せられている。

庄司夫妻は2009年7月に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生している。

2025年10月からは、夫婦による地上波初のMC共演として注目された『ミキティダイニング』（フジテレビ系）が放送されている。

「番組は2人が料理をしながら、ゲストを迎えてトークを楽しむ内容になっています。食材を冷蔵庫から取り出したり、食器を用意したりと、自宅のキッチン、食卓をリアルに再現しているのが特徴です」（芸能ジャーナリスト）

2026年7月に結婚17年を迎える庄司夫妻だが、地上波でのMC共演以外にも、YouTube界での躍進ぶりも見逃せない。

「藤本さんが2019年10月にスタートさせたYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』は、一般ユーザーからの悩み相談で人気に火がつき、総再生回数は4億6800万回を超える人気チャンネルに成長しています。登録者も103万人に達しています。夫の庄司さんは、藤本さんより2カ月遅い2019年12月に、YouTubeを開設しました。登録者は現在3万9700人、総再生回数は725万回です。圧倒的に藤本さんのほうが高い数字ですが、芸能人夫婦でここまで勢いがある人は少ないです」（同前）

芸能界屈指のおしどり夫婦と呼ばれるようになった2人。良好な関係性がうかがえる写真を投稿し、芸能界の“最強夫婦”の座は当分、揺るぎそうにないようだ。