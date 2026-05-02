FC東京vs川崎F スタメン発表
[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](味スタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 27 常盤亨太
MF 28 野澤零温
FW 23 佐藤龍之介
FW 39 仲川輝人
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 44 鈴木楓
MF 10 東慶悟
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 71 山田楓喜
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 8 橘田健人
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 24 宮城天
FW 9 エリソン
FW 38 神田奏真
控え
GK 21 早坂勇希
DF 2 松長根悠仁
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 32 林駿佑
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 34 長璃喜
FW 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
※14:00開始
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 27 常盤亨太
MF 28 野澤零温
FW 23 佐藤龍之介
FW 39 仲川輝人
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 44 鈴木楓
MF 10 東慶悟
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 8 橘田健人
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 24 宮城天
FW 9 エリソン
FW 38 神田奏真
控え
GK 21 早坂勇希
DF 2 松長根悠仁
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 32 林駿佑
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 34 長璃喜
FW 23 マルシーニョ
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利