[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](味スタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 15 大森理生

DF 17 稲村隼翔

DF 42 橋本健人

MF 8 高宇洋

MF 16 佐藤恵允

MF 27 常盤亨太

MF 28 野澤零温

FW 23 佐藤龍之介

FW 39 仲川輝人

控え

GK 1 田中颯

DF 3 森重真人

DF 44 鈴木楓

MF 10 東慶悟

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 71 山田楓喜

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ

監督

松橋力蔵

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 28 丸山祐市

DF 29 山原怜音

MF 8 橘田健人

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 24 宮城天

FW 9 エリソン

FW 38 神田奏真

控え

GK 21 早坂勇希

DF 2 松長根悠仁

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 32 林駿佑

MF 6 山本悠樹

MF 14 脇坂泰斗

MF 34 長璃喜

FW 23 マルシーニョ

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利