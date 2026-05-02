進化が止まらないんですけどーーッッ！！喜【3COINS】便利でおしゃれ♡「折り畳みラック」

おしゃれな収納ラックを探している人、必見！ 日用品やファッショングッズ、化粧品等、おしゃれな小物を多数取り扱う【3COINS（スリーコインズ）】に、便利でスタイリッシュなデザインの収納グッズが登場していました。今回は、使わない時はコンパクトにしまっておける、収納用のラックに注目。おしゃれさの進化が止まらない、スリコの「折り畳みラック」を紹介します。

デザイン、機能性ともに文句ナシ！

「折りたたみ式3段ラック」は、2026年3月30日に発売されたばかりなのに、既に公式オンラインストアのお気に入り登録数が7,000人を突破している（2026/4/30時点）注目の収納グッズです。竹材を使ったシンプルでナチュラルなデザインは、インテリアになじみやすく、場所を選ばず使えそう。ちょっと物を置く場所が欲しいときに、手軽に収納場所を増やせます。もちろん、使わない時は畳んでしまっておけるところも嬉しいポイント。

ホテルライクなデザインが好みの人はこちら

スタイリッシュな雰囲気にも合いそうな、メッシュのバスケットがポイントの「簡単折りたたみマルチ収納」もおすすめ。こちらはお気に入り登録者がなんと、10,000人超え（2026/4/30時点）という人気商品。キャスター付きなので移動もさせやすく、普段の掃除でも邪魔になりにくそう。折り畳みも組み立ても工具不要で簡単にできる仕様で、使いやすいはず。カラーは、ホワイトとブラックの2色展開なので置きたいスペースの雰囲気に合わせて選んでみて。

スペースの有効活用に便利な折り畳みラックは、1台あると何かと役立ってくれるはず。3COINSでは、こちらの他にもさまざまな収納グッズが展開中。気になる人は、ぜひ公式オンラインストアや店舗でチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる