歌手の山本リンダが、5歳年上で元大学教授の夫との仲睦まじい2ショットを公開。夫婦生活について語った。

【映像】元大学教授の夫

山本は、5月1日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。今年で結婚25年目を迎える夫・稲葉光彦氏との生活が話題となった。

黒柳が「たまには夫婦喧嘩とかなさるの？」と尋ねると、山本は「そうですね。私はあの喧嘩が自分あんまり好きじゃなくて。だから、できるだけ喧嘩にならないように…思ってます」と日々の生活を思い返しながら語った。

しかし「大体、私の方がどちらかというと動きも遅いですし…私、歌はパンパンやりますけど、普段は家に帰るとすごいスローモーションになるんです、動くのが。元々なのかどちらかというと、こうのんびりタイプなんですね」と打ち明け、対して「主人はパパパパッて何でもできる人で。私は、ちょっと時間かかったり色々するもんですから、時々注意されます」と告白し、大笑いした。

黒柳に「なんて？もっと早くやりなさいって？」と聞かれると、山本は「はい、もう」と大爆笑。

しかし、夫へのアンケートで「奥様としては100点満点何点ですか？」との質問に対し「100点」と回答があったことを聞かされると「えええ！」と飛び上がって驚き、夫からの「思いやりがあり、至らない私を助けてくれ、感謝でいっぱいです」と感謝の言葉を伝えられると「あらまー本当ですか？テレビだからかしら…そんなことないかしら。まあありがとうございます」と照れくさそうに喜んだ。

（『徹子の部屋』より）