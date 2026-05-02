この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。

節約・ポイ活情報を発信するYouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】クレカ積立で最もおすすめな証券会社＆クレジットカードはどれ？（SBI証券・楽天証券・マネックス証券・三菱UFJ eスマート証券・松井証券）【PR】」を公開した。動画では、NISAを含むクレカ積立において、どの証券会社とクレジットカードの組み合わせが最適かを解説し、最も重要な結論として「総合的に最も優秀」な組み合わせを提示している。



「家計の味方」は、ポイント還元率、コスト、信頼性などの評価軸から各証券会社とクレジットカードの組み合わせを徹底比較。その中で「迷ったらとりあえずコレ」と太鼓判を押したのが、SBI証券と三井住友カードの組み合わせである。証券口座自体のシェア率が高く手数料の条件が良い点に加え、カードのステータスに応じたポイント還元率の高さを評価。「総合的に最も優秀」と結論付けた。



次いで推奨されたのが、楽天証券と楽天カードの組み合わせだ。楽天経済圏のユーザーにとってメリットが大きいだけでなく、電子マネー「楽天キャッシュ」を併用することで「月間15万円まで積立可能」となる点を独自の強みとして挙げた。また、毎月の積立額が5万円以下のユーザーには、年会費無料の一般カードでも「1.1%還元を無条件で受けられる」として、マネックス証券とdカードの組み合わせを推奨している。



動画の最後では、単に還元率だけを追うのではなく「自分がどのポイント経済圏サービスを使っているか」を基準に選ぶことの重要性を指摘している。自身のライフスタイルに合った証券会社とクレジットカードを選ぶことが、長期的な資産形成を成功させるための最大のカギと言えそうだ。