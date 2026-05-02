NISAで損しない！「迷ったらとりあえずコレ」クレカ積立で選ぶべき証券会社＆神カードの最強タッグ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
節約・ポイ活情報を発信するYouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】クレカ積立で最もおすすめな証券会社＆クレジットカードはどれ？（SBI証券・楽天証券・マネックス証券・三菱UFJ eスマート証券・松井証券）【PR】」を公開した。動画では、NISAを含むクレカ積立において、どの証券会社とクレジットカードの組み合わせが最適かを解説し、最も重要な結論として「総合的に最も優秀」な組み合わせを提示している。
「家計の味方」は、ポイント還元率、コスト、信頼性などの評価軸から各証券会社とクレジットカードの組み合わせを徹底比較。その中で「迷ったらとりあえずコレ」と太鼓判を押したのが、SBI証券と三井住友カードの組み合わせである。証券口座自体のシェア率が高く手数料の条件が良い点に加え、カードのステータスに応じたポイント還元率の高さを評価。「総合的に最も優秀」と結論付けた。
次いで推奨されたのが、楽天証券と楽天カードの組み合わせだ。楽天経済圏のユーザーにとってメリットが大きいだけでなく、電子マネー「楽天キャッシュ」を併用することで「月間15万円まで積立可能」となる点を独自の強みとして挙げた。また、毎月の積立額が5万円以下のユーザーには、年会費無料の一般カードでも「1.1%還元を無条件で受けられる」として、マネックス証券とdカードの組み合わせを推奨している。
動画の最後では、単に還元率だけを追うのではなく「自分がどのポイント経済圏サービスを使っているか」を基準に選ぶことの重要性を指摘している。自身のライフスタイルに合った証券会社とクレジットカードを選ぶことが、長期的な資産形成を成功させるための最大のカギと言えそうだ。
節約・ポイ活情報を発信するYouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】クレカ積立で最もおすすめな証券会社＆クレジットカードはどれ？（SBI証券・楽天証券・マネックス証券・三菱UFJ eスマート証券・松井証券）【PR】」を公開した。動画では、NISAを含むクレカ積立において、どの証券会社とクレジットカードの組み合わせが最適かを解説し、最も重要な結論として「総合的に最も優秀」な組み合わせを提示している。
「家計の味方」は、ポイント還元率、コスト、信頼性などの評価軸から各証券会社とクレジットカードの組み合わせを徹底比較。その中で「迷ったらとりあえずコレ」と太鼓判を押したのが、SBI証券と三井住友カードの組み合わせである。証券口座自体のシェア率が高く手数料の条件が良い点に加え、カードのステータスに応じたポイント還元率の高さを評価。「総合的に最も優秀」と結論付けた。
次いで推奨されたのが、楽天証券と楽天カードの組み合わせだ。楽天経済圏のユーザーにとってメリットが大きいだけでなく、電子マネー「楽天キャッシュ」を併用することで「月間15万円まで積立可能」となる点を独自の強みとして挙げた。また、毎月の積立額が5万円以下のユーザーには、年会費無料の一般カードでも「1.1%還元を無条件で受けられる」として、マネックス証券とdカードの組み合わせを推奨している。
動画の最後では、単に還元率だけを追うのではなく「自分がどのポイント経済圏サービスを使っているか」を基準に選ぶことの重要性を指摘している。自身のライフスタイルに合った証券会社とクレジットカードを選ぶことが、長期的な資産形成を成功させるための最大のカギと言えそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
「家計の味方」が徹底解説！ダイナースクラブカードの「充実した優待」でワンランク上の体験を
家計の味方が解説！年700万決済の正解がわかるハイステータスカード7選
年間被害額500億円超！不正利用を防いで安全なキャッシュレス生活を送る選び方の正解
チャンネル情報
中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。