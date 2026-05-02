2026年5月2日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武アーバンパークラインの旅。

旅人は、なぎら健壱。

東武アーバンパークライン

埼玉県の大宮駅から千葉県の船橋駅までを結ぶ、全長62.7キロ、全35駅を結ぶ路線です。

2014年4月、東武野田線に東武アーバンパークラインの愛称がつけられました。通勤・通学に多く利用されるほか、沿線には埼玉県営の大宮公園や、野球場、サッカー場などの施設が充実しています。

今週の旅人：なぎら健壱

1952年、本来の下町、東京の銀座（旧・木挽町）で生まれ。

幼少時代は葛飾・金町で過ごしました。1972年にアルバム「万年床」でデビュー。

現在は音楽活動の他、独特のキャラクターでテレビ・映画など多方面で活躍中。

カメラ、自転車、散歩、飲酒、絵画、落語、がらくた収集など数多くの趣味を持ちます。

おじゃましたところ 大宮駅 大宮花の丘農林公苑 七里駅 しょうがのむし醸造所 春日部駅 珈琲処ふなこし 南桜井駅 Art & Craft Studio T-BOX 鎌ケ谷駅 LeatherCraft3 船橋駅 魚乃焼肉屋 徳川商店 船橋本店 しょうがのむし醸造所珈琲処ふなこしArt & Craft Studio T-BOXLeatherCraft3魚乃焼肉屋 徳川商店 船橋本店

開園は、1997年。10.9haという広大な敷地およそ3分の1がお花畑で、季節の花が楽しめます。3月から5月にかけて楽しめる"青い絨毯"と呼ばれるネモフィラ。中には、突然変異で生まれた珍しい"白"の花を見る事が出来ます。

【最寄駅】

東武アーバンパークライン・JR高崎線「大宮駅」西口から東武バス「平方行き」に乗車「清河寺」で下車し徒歩約20分

JR高崎線「上尾駅」西口から上尾市内循環バスぐるっとくん「大谷循環」に乗車し約25分「花の丘公苑」で下車後すぐ

【所番地】埼玉県さいたま市西区西新井124

【電話番号】048-622-5781

【開苑時間】

＜4月〜9月＞ 7:30〜19:00

＜10月〜3月＞8:00〜18:00

（この時間は駐車場開門時間です）

【定苑日】なし

【ホームページ】https://www.sgp.or.jp/hananooka

発酵させた生姜で作るジンジャーエール。そこにラベンダー、柚子と酒粕などを加えて、オリジナルのジンジャーエールを完成させました。社長さんの趣味だというヘアスタイルは、ちょんまげ。なかなかお似合いです。

【最寄駅】東武アーバンパークライン「七里駅」より徒歩35分

【所番地】埼玉県さいたま市見沼区大谷1262-3

【電話番号】048-741-8387

【営業日】＜平日＞10:00〜17:00

※スタッフ不在時は対応できない場合があります

【ホームページ】https://ginger-bug.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/ginger_bug_inc/

【補足】

5月2日（土）のみ、しょうがのむし醸造所近くの「ゆーぱる ひざこ」にて販売を行っております。＜販売時間＞10:00〜15:00

以前、春日部市民に愛されつつ、姿を消した「プリンパン」を復活させました。トーストの真ん中を丸くくりぬき、プリンを入れた新型には、最後にのせる追いカラメルが評判。お店では週末にライフを開催中。

【最寄駅】東武アーバンパークライン「春日部駅」西口より徒歩8分

【所番地】埼玉県春日部市中央6-1-16 1F

【電話番号】048-708-3173

【営業時間】

＜月〜金＞9:00〜20:00

＜土・日＞9:00〜18:00

【定休日】なし

【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_funakoshi/

【X】https://x.com/cafe_funakoshi

Art & Craft Studio T-BOX（南桜井駅）

作品には、子供の頃、夢中になって捕まえていた昆虫と、それを取り囲む自然の大切さが鋳物で表現されています。作品からじんわりと伝わってくるのは、生き物への愛。

【最寄駅】東武アーバンパークライン「南桜井駅」より徒歩19分

【所番地】埼玉県春日部市永沼858-1

【電話番号】080-2334-0527

【造形教室】

＜木＞13:00〜16:00

＜金＞13:00〜16:00／17:00〜19:00

＜土＞17:00〜19:00

【ホームページ】https://hirashimatetsuya.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/t_hirashima1885/

青春時代に使い込んだ野球のグローブを裁断して、財布として蘇らせています。手にすると蘇ってくる熱いゲームや練習に明け暮れた日々、そして夢中になって白球を追いかけたあの頃…。

【最寄駅】東武アーバンパークライン「鎌ケ谷駅」より徒歩7分

【所番地】千葉県鎌ケ谷市東道野辺1-1-6

【電話番号】090-3042-3830

【営業時間】9:00〜17:00

【定休日】土・日・祝

【ホームページ】https://leathercraft3.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/leather_craft_3/

【補足】

メーカーではリメイク対応を行っておりません。

メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。

魚乃焼肉屋 徳川商店 船橋本店（船橋駅）

魚の刺身を焼肉に見立て、提供しているお店。丁寧に焼けば食感、味共に新たな魚肉の美味しさが味わえる目から鱗のメニューです。フグは、タン塩風に、大トロは、カルビ風に。旅人も驚きの一食。

【最寄駅】東武アーバンパークライン「船橋駅」より徒歩8分

【所番地】千葉県船橋市本町3-5-1 1F

【電話番号】047-423-8929

【営業時間】

＜ランチ平日＞ 11:30〜14:00（L.O.13:30）

＜ランチ土日祝＞11:30〜15:00（L.O.14:30）

＜ディナー＞ 17:00〜23:00（L.O.22:30）

【定休日】なし

【ホームページ】https://sakananoyakiniku.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/sakanano.yakiniku.funabashi/