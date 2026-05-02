なぎら健壱が東武アーバンパークラインでぶらり途中下車の旅
2026年5月2日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武アーバンパークラインの旅。
旅人は、なぎら健壱。
東武アーバンパークライン
埼玉県の大宮駅から千葉県の船橋駅までを結ぶ、全長62.7キロ、全35駅を結ぶ路線です。
2014年4月、東武野田線に東武アーバンパークラインの愛称がつけられました。通勤・通学に多く利用されるほか、沿線には埼玉県営の大宮公園や、野球場、サッカー場などの施設が充実しています。
今週の旅人：なぎら健壱
1952年、本来の下町、東京の銀座（旧・木挽町）で生まれ。
幼少時代は葛飾・金町で過ごしました。1972年にアルバム「万年床」でデビュー。
現在は音楽活動の他、独特のキャラクターでテレビ・映画など多方面で活躍中。
カメラ、自転車、散歩、飲酒、絵画、落語、がらくた収集など数多くの趣味を持ちます。
おじゃましたところ
大宮駅大宮花の丘農林公苑
七里駅しょうがのむし醸造所
春日部駅珈琲処ふなこし
南桜井駅Art & Craft Studio T-BOX
鎌ケ谷駅LeatherCraft3
船橋駅魚乃焼肉屋 徳川商店 船橋本店
大宮花の丘農林公苑（大宮駅）
開園は、1997年。10.9haという広大な敷地およそ3分の1がお花畑で、季節の花が楽しめます。3月から5月にかけて楽しめる"青い絨毯"と呼ばれるネモフィラ。中には、突然変異で生まれた珍しい"白"の花を見る事が出来ます。
【最寄駅】
東武アーバンパークライン・JR高崎線「大宮駅」西口から東武バス「平方行き」に乗車「清河寺」で下車し徒歩約20分
JR高崎線「上尾駅」西口から上尾市内循環バスぐるっとくん「大谷循環」に乗車し約25分「花の丘公苑」で下車後すぐ
【所番地】埼玉県さいたま市西区西新井124
【電話番号】048-622-5781
【開苑時間】
＜4月〜9月＞ 7:30〜19:00
＜10月〜3月＞8:00〜18:00
（この時間は駐車場開門時間です）
【定苑日】なし
【ホームページ】https://www.sgp.or.jp/hananooka
しょうがのむし醸造所（七里駅）
発酵させた生姜で作るジンジャーエール。そこにラベンダー、柚子と酒粕などを加えて、オリジナルのジンジャーエールを完成させました。社長さんの趣味だというヘアスタイルは、ちょんまげ。なかなかお似合いです。
【最寄駅】東武アーバンパークライン「七里駅」より徒歩35分
【所番地】埼玉県さいたま市見沼区大谷1262-3
【電話番号】048-741-8387
【営業日】＜平日＞10:00〜17:00
※スタッフ不在時は対応できない場合があります
【ホームページ】https://ginger-bug.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/ginger_bug_inc/
【補足】
5月2日（土）のみ、しょうがのむし醸造所近くの「ゆーぱる ひざこ」にて販売を行っております。＜販売時間＞10:00〜15:00
珈琲処ふなこし（春日部駅）
以前、春日部市民に愛されつつ、姿を消した「プリンパン」を復活させました。トーストの真ん中を丸くくりぬき、プリンを入れた新型には、最後にのせる追いカラメルが評判。お店では週末にライフを開催中。
【最寄駅】東武アーバンパークライン「春日部駅」西口より徒歩8分
【所番地】埼玉県春日部市中央6-1-16 1F
【電話番号】048-708-3173
【営業時間】
＜月〜金＞9:00〜20:00
＜土・日＞9:00〜18:00
【定休日】なし
【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_funakoshi/
【X】https://x.com/cafe_funakoshi
Art & Craft Studio T-BOX（南桜井駅）
作品には、子供の頃、夢中になって捕まえていた昆虫と、それを取り囲む自然の大切さが鋳物で表現されています。作品からじんわりと伝わってくるのは、生き物への愛。
【最寄駅】東武アーバンパークライン「南桜井駅」より徒歩19分
【所番地】埼玉県春日部市永沼858-1
【電話番号】080-2334-0527
【造形教室】
＜木＞13:00〜16:00
＜金＞13:00〜16:00／17:00〜19:00
＜土＞17:00〜19:00
【ホームページ】https://hirashimatetsuya.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/t_hirashima1885/
LeatherCraft3（鎌ケ谷駅）
青春時代に使い込んだ野球のグローブを裁断して、財布として蘇らせています。手にすると蘇ってくる熱いゲームや練習に明け暮れた日々、そして夢中になって白球を追いかけたあの頃…。
【最寄駅】東武アーバンパークライン「鎌ケ谷駅」より徒歩7分
【所番地】千葉県鎌ケ谷市東道野辺1-1-6
【電話番号】090-3042-3830
【営業時間】9:00〜17:00
【定休日】土・日・祝
【ホームページ】https://leathercraft3.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/leather_craft_3/
【補足】
メーカーではリメイク対応を行っておりません。
メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。
魚乃焼肉屋 徳川商店 船橋本店（船橋駅）
魚の刺身を焼肉に見立て、提供しているお店。丁寧に焼けば食感、味共に新たな魚肉の美味しさが味わえる目から鱗のメニューです。フグは、タン塩風に、大トロは、カルビ風に。旅人も驚きの一食。
【最寄駅】東武アーバンパークライン「船橋駅」より徒歩8分
【所番地】千葉県船橋市本町3-5-1 1F
【電話番号】047-423-8929
【営業時間】
＜ランチ平日＞ 11:30〜14:00（L.O.13:30）
＜ランチ土日祝＞11:30〜15:00（L.O.14:30）
＜ディナー＞ 17:00〜23:00（L.O.22:30）
【定休日】なし
【ホームページ】https://sakananoyakiniku.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/sakanano.yakiniku.funabashi/