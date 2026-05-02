4月25日から放送が始まった日本テレビ系の新たな報道番組『追跡取材 news LOG』。3月末でNHKを退職したばかりの和久田麻由子アナウンサー（37）の“民放初出演”として話題になったが、タッグを組む森圭介アナウンサー（47）の“生放送兼務”にも懸念が集まっている。

和久田のタッグに森が選ばれたのには、こんな理由が。

「和久田アナは、NHKとは異なりCMが入ったりスポンサーへの配慮が必要になる民放に不慣れ。森アナは日テレのエースですから、生放送中に和久田アナが困ったときにフォローできるとして、調整役として白羽の矢が立ったのです。最初のうちは森アナが主導する形で生放送を進め、徐々に和久田アナのコメントや仕切りを増やしていく想定だそうです。

また、和久田アナはNHK出身という良くも悪くも“硬い”イメージがありますが、そこに森アナの親しみやすさを加えることで番組全体のバランスを取ろうという狙いもあるようです」（日本テレビ関係者）

しかし森は『news every.』にも月曜日から木曜日まで生放送で出演中。

「『every.』は午後3時50分から7時までと放送時間も長く、森アナがいくらベテランとはいえ『news LOG』との生放送兼務はかなり負担が大きい。森アナにこれだけの業務を背負わせるのは現実的ではないと制作側も考えているようです。

しかし、新番組は視聴者に定着するまで初めの3カ月が重要であるとされています。しばらくの間は和久田アナ＆森アナのタッグを継続し、和久田アナが民放のリズムに慣れてくれば森アナは出演時間や役割を減らしたり、数カ月のうちに出演を辞める可能性もあると聞いています」（前出・日本テレビ関係者）

日テレ肝いりで始まった『news LOG』。和久田アナの“独り立ち”はいつになるかーー。