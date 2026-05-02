サッカーW杯北中米大会開幕まで2カ月を切る中で、日本サッカー協会は中村俊輔（47）が日本代表コーチに就任すると発表した。

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重要な任務

2022年に引退直後、彼は協会から代表選手と首脳陣の仲介役である“ロールモデルコーチ”を打診されるも、これを見合わせ、古巣の横浜FCでコーチの座を選んだ。昨年、横浜FCはJ2に陥落。退任した監督の後を中村が襲うとささやかれたが、就任したのは同世代の別のクラブの指導者だった。サッカーライターによると、

「監督の目がなくなった俊輔は退団しフリーに。その窮状を憂えた森保一監督が直々に声をかけて代表コーチに招請したのです」

中村俊輔

現役時代、チームの司令塔だった中村は、フリーキックの名手でもあり“黄金の左脚”とたたえられた。バラエティー番組でその神業を見た方もいるだろう。

「代表コーチとして、フリーキックの指導を任されます。今の代表には俊輔レベルのキッカーがいないので、伸びしろは大きい。ただ彼が呼ばれた理由はそれだけではありません。もっと重要な任務があるのです」

その任務とは？

「森保監督は怒鳴りつけたりこそしないものの、歯向かう選手には容赦ない。温厚な俊輔はその緩衝材にもなるでしょう。とりわけ、レギュラーに定着したMF久保建英（24）のコントロールを期待されています」

「俊輔の言うことなら……」

天才肌の久保は自己主張が強く、指導者の言うことに耳を貸さないときもあるという。お目付け役にはFC東京での先輩にあたる長友佑都の名も挙がるが、39歳のベテランの代表入りは微妙なところだ。

中村は、久保とプレーしたことはない。ただ、知られざる接点があった。

「自身の代理人が久保と契約を結ぶべく中学生の頃から接触を繰り返し、会食など事あるごとに俊輔と引き合わせていたのです。同じレフティ（左利き）でもあるレジェンドに久保少年は信頼を寄せ、代理人とも契約を結びました。久保は、俊輔の言うことなら素直に耳を傾けるのだとか」

ふたたび司令塔としての脚力、いや手腕が問われる。

「週刊新潮」2026年4月30日号 掲載