■これまでのあらすじ

育休から復帰した妻は、部署は違うけれど夫と同じ会社に勤務している。妻が出産を経験している間に、年下の夫は課長になっていた。そんな夫に近づく若手女子社員の存在が気になってならない妻だった。



例の部下・笹岡さんには経験のため一緒に様々なプロジェクトに参加してもらっていました。そこで夫と仕事をしたことをきっかけに、べったりになったわけですが…。夫も夫です。デレデレしちゃって。

そんななか、夫が残業して帰ってきました。聞けば、笹岡さんがミスをして、2人で修正作業をしていたのだとか。あんな可愛い子と夫が残業している間、私はそ家でボロボロのスウェットを着てお惣菜で夜ごはん。イヤイヤ期の子どもに怒ってばかり…。夫は私の方が落ち着くと言ってくれますが、今の私、全然自分に時間をかけられていない。やっぱりかわいい子と比べたり…するのかな。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)