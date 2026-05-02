可愛いのみーーーーっけ！！【セリア】コレクションに加えたい♡「ぷっくりシール」

手持ちのシール帳を可愛く飾るのにぴったりなシールを、【セリア】で発見！ シル活民ならチェックしている人も多いであろうセリアには、さまざまなデザインのシールが勢揃いしている模様。今回は、コレクションに加えたくなる可愛い「ぷっくりシール」を紹介します。

回転寿司がシールに！？

@gnm.aoさんは、寿司をモチーフにしたシールを数種類ゲット！ なかでも「ぷにぷにしててかわい」とコメントしているのが、回転寿司のレーンを流れる寿司をモチーフにした「ステッカー 回転寿司 ぷくぷく」です。まるでメニュー写真をそのまま切り抜いたような、リアルな雰囲気も可愛いポイント。さらに、シール台紙のデザインがレーンになっているところにも注目してみて。くすりと笑えるシールは、思わず配りたくなるはず。

ゆめかわカラーがとってもキュート

ゆるっとした動物のイラストと、ゆめかわカラーの組み合わせがキュートな「カプセルシール キラキラアニマル」は、@nanaironotobira2さんがセリアでゲット。動物たちが透明なカプセルに覆われたような可愛いデザインはもちろんのこと、ぷっくりとした触り心地にも癒されるかも。ゼリーやキャンディーを象ったミニシールは、シール帳のデコにも使えそうです。

周りから注目が集まりそうなぷっくりシールは、なかなか出合えないレアアイテム。見つけられたらとってもラッキーなので、セリアに立ち寄った際は、シールコーナーをチェックするのを忘れずに。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる