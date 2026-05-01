レースクイーン（レースアンバサダー）で女優の早川みゆき（29）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。彼女感満載ショットを投稿した。

「私と同棲したらこんな感じかもよ？」とグレーのタンクトップにショートパンツ姿でキッチンに立つ姿を公開。おたまで右目を隠す視力検査のようなポーズなどでおどけた表情も見せた。

さらに「一緒にお風呂入るー？」と続け、タンクトップを胸までまくりあげ、鍛え上げたバキバキの腹筋を披露。一糸まとわぬ格好で、風呂のバスカーテンにくるまり笑顔を見せるショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「めっちゃかわいい」「綺麗なお顔」「細マッチョ良いですね」「腹筋が素敵」「腹筋綺麗」「ボディフォルム100点」「めっちゃセクシー」「妄想でも嬉し」「照れる」「ドキドキ」などのコメントが寄せられている。

早川は神奈川県出身。20年3月に初イメージDVD「僕だけの可愛い彼女」をリリース。同年5月には6人組ユーチューバー「フォーツー／レンジャー」を結成し青色担当メンバーに。22年に2・5次元アイドル「少年秘密倶楽部」の「愛一郎」として活動開始。「記者・編集者が選ぶグラドルアワード2022」ベストボディ賞。レースクイーンとしては同年にSUPER GTで「PACIFIC JLOC ANGEL」メンバーとしてデビュー。「日本レースクイーン大賞2022」新人賞受賞。25年に「JLOCアンバサダー」として3年ぶりに復帰し「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞。野菜ソムリエの資格取得。愛称は「みゆきち」。身長170センチ。血液型A。