（エスパルスドリームプラザから中継）



（佐藤 優里 アナウンサー）

私たちは今、静岡市清水区のエスパルスドリームプラザに来ています。こちらでは今「静岡お菓子フェア」が開催されているんです。カラフルでおいしそうなスイーツ、たくさんありましたね。



（松浦 悠馬 気象予報士）

また、ここでしか買えない限定品が目白押しなんですよね。





（佐藤 優里 アナウンサー）そうなんですよね、午前中から開催しているため、この時間はすでに多くの商品が売り切れてしまっているんですが、オープン直後に注目のお店を私たち2人が取材してきましたのでこちらご覧ください。（取材VTR）（佐藤 優里 アナウンサー）先週の土曜日から開催されている 静岡お菓子フェア。静岡県内のおいしいスイーツが 56店舗集結しているスイーツの祭典なんです。ままずはこちらです 見てください。① 菓子屋 ミラブル・焼津市 まるメロG(緑玉)2000円（松浦 悠馬 気象予報士）うわぁもうドドンとメロンが。（佐藤 優里 アナウンサー）そうなんです。もうビジュアルが最高なんですが、こちらは「菓子屋ミラベルさん」 焼津から出店されているお店なんですね。こちらのこだわり特徴を教えてください。（ 菓子屋 ミラブル スタッフ）はい 旬のフルーツをそのまま使用しておりまして、贅沢なスイーツで中のショートケーキを合わせて、みずみずしい甘さを楽しめる季節限定の商品になっております。（佐藤 優里 アナウンサー）新しいですね。（松浦 悠馬 気象予報士）インパクトがすごいですね。（佐藤 優里 アナウンサー）いただきます すごいインパクト。（松浦 悠馬 気象予報士）もう本当にそのままメロン。（佐藤 優里 アナウンサー）はい、間近で持っているとその大きさにちょっとびっくりしました。（松浦 悠馬 気象予報士）もうメロンの果汁がダイレクトにきますし、中ももうクリームたっぷりなんですよ。（佐藤 優里 アナウンサー）いやでもこのメロンの果肉も、ものすごく分厚いですね。（松浦 悠馬 気象予報士）そうですね メロンの甘さとクリームの甘さが相まって こんな贅沢ないですよ。（佐藤 優里 アナウンサー）まさにメロンで包み込んじゃっているショートケーキ。夢ですね。（松浦 悠馬 気象予報士）幸せになりますよこれは。② レ・トゥーヌソル・藤枝市 グミバー150円（佐藤 優里 アナウンサー）はっ、見てください。すごくカラフルで可愛いアイスですか…。（レ・トゥーヌソル スタッフ）これがグミを凍らせたお菓子になります。小さいお子さんが手に取りやすいように、うちでオーナーが考えたお菓子になります。（松浦 悠馬 気象予報士）これから熱くもなりますし、ちょうどいいですね。（佐藤 優里 アナウンサー）確かに…なんかぷにぷにしてます。アイスなのにぷにぷに。いただきます。面白い…シャリシャリなのにぷにぷにもちもち食感。ちょっと溶けたら食感変わってきました。（松浦 悠馬 気象予報士）なるほど。（佐藤 優里 アナウンサー）なんか本当に最初はシャリシャリが強かったんですけど、ちょっとおくとぷにぷに感が強くなる。（松浦 悠馬 気象予報士）食感の違いも楽しめるって…また面白いですね。（佐藤 優里 アナウンサー）楽しいですね…いやこれ、お子さん間違いなく好きです。（レ・トゥーヌソル スタッフ）こちらはグミなので、溶けても垂れてこないので、お母さんが困らないと思います。（松浦 悠馬 気象予報士）子ども食べてたらいつの間にかダラーって垂れちゃいますから…それがないってことですね。“溶けないアイス”。③ 洋菓子mimi・富士市 ショコラドーム各種500円～（佐藤 優里 アナウンサー）そして あっ可愛い…こちらにはカラフルなスイーツがありましたよ。こちらはどんな商品なんですか？（洋菓子mimi スタッフ）こちらなんとスイーツフェアの会場限定スイーツでございまして、うちの店舗でも売っていない、今まで作ったことがない、これからも販売しないっていう本当に特別限定品なんです。（松浦 悠馬 気象予報士）へー、今しか買えないんですね。（洋菓子mimi スタッフ）今しか買えません。こちらがショコラドームのカスタードになります。こちらは静岡イチゴになります。（佐藤 優里 アナウンサー）中はどんなものが入ってるんですかね？（洋菓子mimi スタッフ）中はもう静岡のジューシーな大きな厳選されたイチゴをたっぷりと使用してます。 土台はサクサクの香ばしい自家製タルトと、あとですね、クリームがサンドされてるんですが、間のクリームが全て味が違いまして、イチゴは静岡産のイチゴをちょっと混ぜたイチゴ風味の生クリームと、カスタードは40年来人気のですね、自家製カスタードの生クリームになっております。（佐藤 優里 アナウンサー）絵本の中から飛び出てきたみたいです。可愛い。では、スタジオの津川さん、増田さん、どうぞ食べてみてください。（スタジオ出演者 試食）④ HALELANI・浜松市 シフォンサンド450円～（松浦 悠馬 気象予報士）僕、結構、気になっているものがあったんですよ。こちら見てくださいよ。（佐藤 優里 アナウンサー）え?フルーツソンド?（松浦 悠馬 気象予報士）これもまた見栄えが美しいじゃないですか。（佐藤 優里 アナウンサー）おいしそう。ずっしりとこちらブルーベリーが上にのってますよ。中にはどんなものが入っているんですか？（HALELANI スタッフ）中には煮たジャムが入っております。（佐藤 優里 アナウンサー）ブルーベリーとチーズクリームも入っているんですか？（HALELANI スタッフ）そうです。（佐藤 優里 アナウンサー）どんな味なんだろう。すごいワンパクにいきますね。（松浦 悠馬 気象予報士）このブルーベリーがパリパリしておいしいですし、下のこのジャムがあることによってずっとこのブルーベリーの味を楽しむことができますね。チーズとの相性は確かに抜群ですね。（佐藤 優里 アナウンサー）みなさん、いかがでしたか？（松浦 悠馬 気象予報士）また VTRを見ていたら、食べたくなってきちゃいました…。いっぱい食べましたけど。（佐藤 優里 アナウンサー）本当に…甘いスイーツは人を幸せに、ハッピーにしてくれますね。「静岡お菓子フェア」は5月6日･水曜日まで開催されています。皆さんゴールデンウィーク中に、ぜひ訪れてみてください。