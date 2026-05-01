【GWドリプラ中継PART2】県内56店舗集結！絶品スイーツの祭典｢静岡お菓子フェア｣開催会場からリポート(静岡市清水区)
（エスパルスドリームプラザから中継）
（佐藤 優里 アナウンサー）
私たちは今、静岡市清水区のエスパルスドリームプラザに来ています。こちらでは今「静岡お菓子フェア」が開催されているんです。カラフルでおいしそうなスイーツ、たくさんありましたね。
（松浦 悠馬 気象予報士）
また、ここでしか買えない限定品が目白押しなんですよね。
そうなんですよね、午前中から開催しているため、この時間はすでに多くの商品が売り切れてしまっているんですが、オープン直後に注目のお店を私たち2人が取材してきましたのでこちらご覧ください。
（取材VTR）
（佐藤 優里 アナウンサー）
先週の土曜日から開催されている 静岡お菓子フェア。静岡県内のおいしいスイーツが 56店舗集結しているスイーツの祭典なんです。ままずはこちらです 見てください。
① 菓子屋 ミラブル・焼津市 まるメロG(緑玉)2000円
（松浦 悠馬 気象予報士）
うわぁもうドドンとメロンが。
（佐藤 優里 アナウンサー）
そうなんです。もうビジュアルが最高なんですが、こちらは「菓子屋ミラベルさん」 焼津から出店されているお店なんですね。こちらのこだわり特徴を教えてください。
（ 菓子屋 ミラブル スタッフ）
はい 旬のフルーツをそのまま使用しておりまして、贅沢なスイーツで中のショートケーキを合わせて、みずみずしい甘さを楽しめる季節限定の商品になっております。
（佐藤 優里 アナウンサー）
新しいですね。
（松浦 悠馬 気象予報士）
インパクトがすごいですね。
（佐藤 優里 アナウンサー）
いただきます すごいインパクト。
（松浦 悠馬 気象予報士）
もう本当にそのままメロン。
（佐藤 優里 アナウンサー）
はい、間近で持っているとその大きさにちょっとびっくりしました。
（松浦 悠馬 気象予報士）
もうメロンの果汁がダイレクトにきますし、中ももうクリームたっぷりなんですよ。
（佐藤 優里 アナウンサー）
いやでもこのメロンの果肉も、ものすごく分厚いですね。
（松浦 悠馬 気象予報士）
そうですね メロンの甘さとクリームの甘さが相まって こんな贅沢ないですよ。
（佐藤 優里 アナウンサー）
まさにメロンで包み込んじゃっているショートケーキ。夢ですね。
（松浦 悠馬 気象予報士）
幸せになりますよこれは。
② レ・トゥーヌソル・藤枝市 グミバー150円
（佐藤 優里 アナウンサー）
はっ、見てください。すごくカラフルで可愛いアイスですか…。
（レ・トゥーヌソル スタッフ）
これがグミを凍らせたお菓子になります。小さいお子さんが手に取りやすいように、うちでオーナーが考えたお菓子になります。
（松浦 悠馬 気象予報士）
これから熱くもなりますし、ちょうどいいですね。
（佐藤 優里 アナウンサー）
確かに…なんかぷにぷにしてます。アイスなのにぷにぷに。いただきます。面白い…シャリシャリなのにぷにぷにもちもち食感。ちょっと溶けたら食感変わってきました。
（松浦 悠馬 気象予報士）
なるほど。
（佐藤 優里 アナウンサー）
なんか本当に最初はシャリシャリが強かったんですけど、ちょっとおくとぷにぷに感が強くなる。
（松浦 悠馬 気象予報士）
食感の違いも楽しめるって…また面白いですね。
（佐藤 優里 アナウンサー）
楽しいですね…いやこれ、お子さん間違いなく好きです。
（レ・トゥーヌソル スタッフ）
こちらはグミなので、溶けても垂れてこないので、お母さんが困らないと思います。
（松浦 悠馬 気象予報士）
子ども食べてたらいつの間にかダラーって垂れちゃいますから…それがないってことですね。“溶けないアイス”。
③ 洋菓子mimi・富士市 ショコラドーム各種500円～
（佐藤 優里 アナウンサー）
そして あっ可愛い…こちらにはカラフルなスイーツがありましたよ。こちらはどんな商品なんですか？
（洋菓子mimi スタッフ）
こちらなんとスイーツフェアの会場限定スイーツでございまして、うちの店舗でも売っていない、今まで作ったことがない、これからも販売しないっていう本当に特別限定品なんです。
（松浦 悠馬 気象予報士）
へー、今しか買えないんですね。
（洋菓子mimi スタッフ）
今しか買えません。こちらがショコラドームのカスタードになります。こちらは静岡イチゴになります。
（佐藤 優里 アナウンサー）
中はどんなものが入ってるんですかね？
（洋菓子mimi スタッフ）
中はもう静岡のジューシーな大きな厳選されたイチゴをたっぷりと使用してます。 土台はサクサクの香ばしい自家製タルトと、あとですね、クリームがサンドされてるんですが、間のクリームが全て味が違いまして、イチゴは静岡産のイチゴをちょっと混ぜたイチゴ風味の生クリームと、カスタードは40年来人気のですね、自家製カスタードの生クリームになっております。
（佐藤 優里 アナウンサー）
絵本の中から飛び出てきたみたいです。可愛い。
では、スタジオの津川さん、増田さん、どうぞ食べてみてください。
（スタジオ出演者 試食）
④ HALELANI・浜松市 シフォンサンド450円～
（松浦 悠馬 気象予報士）
僕、結構、気になっているものがあったんですよ。こちら見てくださいよ。
（佐藤 優里 アナウンサー）
え?フルーツソンド?
（松浦 悠馬 気象予報士）
これもまた見栄えが美しいじゃないですか。
（佐藤 優里 アナウンサー）
おいしそう。ずっしりとこちらブルーベリーが上にのってますよ。中にはどんなものが入っているんですか？
（HALELANI スタッフ）
中には煮たジャムが入っております。
（佐藤 優里 アナウンサー）
ブルーベリーとチーズクリームも入っているんですか？
（HALELANI スタッフ）
そうです。
（佐藤 優里 アナウンサー）
どんな味なんだろう。すごいワンパクにいきますね。
（松浦 悠馬 気象予報士）
このブルーベリーがパリパリしておいしいですし、下のこのジャムがあることによってずっとこのブルーベリーの味を楽しむことができますね。チーズとの相性は確かに抜群ですね。
（佐藤 優里 アナウンサー）
みなさん、いかがでしたか？
（松浦 悠馬 気象予報士）
また VTRを見ていたら、食べたくなってきちゃいました…。いっぱい食べましたけど。
（佐藤 優里 アナウンサー）
本当に…甘いスイーツは人を幸せに、ハッピーにしてくれますね。「静岡お菓子フェア」は5月6日･水曜日まで開催されています。皆さんゴールデンウィーク中に、ぜひ訪れてみてください。