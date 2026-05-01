ソースもりもり“明太フランス”大行列「カレー、クリームパンの20倍」 自宅で簡単“ニンニク追加”でお店風味
東京・新宿区のパン屋の前にできた大行列。
お目当ては「明太フランス」。
今、“明太フランスブーム”が到来中！
カリッカリのフランスパンに明太ソースをたっぷり塗った色鮮やかな「明太フランス」は、大人気すぎて販売時間を1日3回に分散。
それでも販売30分前になると長〜い行列が。
お店こだわりの「明太ソース」は、クリーミーでありながら、明太子の“ツブツブ食感”が消えないように仕上げられているそう。
お客さんは「明太フランスSNSで見て。明太クリームのクリーミーさと、バゲットがサクサクしてておいしい」「近くの公園でピクニックしようと思ってて。ジュワーって出てくる感じの」と話します。
店主も、お店の主役は「明太フランス」だと話します。
パンとコーヒー 馬場FLAT・中島勇店長：
一日200本ほど焼いてます。カレーパンやクリームパンの10倍〜20倍は作っている。
さらに、老舗明太子メーカーも明太フランス界隈に参入。ブームに拍車をかけています。
一方、SNSには自宅でも簡単に作れるレシピの数々が。
明太子1本を贅沢に使ったソースをかけた“本格的なレシピ”だけでなく、市販のめんたいこパスタ用のソースを使えば、もっと“時短”で“簡単”に。
料理家で管理栄養士の倉嶋さんにポイントを聞くと、バターにマヨネーズを混ぜ、お好みでニンニクを加えると、奥深い味わいになり、お店の風味に近づくんだとか。
自宅でもお店でも。
明太フランスブームはさらに広がりそうです。