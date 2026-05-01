GWに人気マンガをチェック! 20代に人気「LINEマンガ」4月下旬ランキングベスト10!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年4月13日〜4月26日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』(MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)/LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『薬屋のひとりごと』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、女性編1位の「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)。
『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)
不倫をした夫のせいで莫大な借金を負わされ、子どもまで失った樹里。傷だらけの人生はこのまま虚しく枯れて散るはずだったが、樹里のもとに怪しい年下の男が突如現れ……。危うくて従順な彼が樹里の心を揺さぶり始める、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーです。
2025年3月に連載を開始した同作は、「LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)」第1位を獲得。4月24日には紙コミック版1・2巻が発売され、5月15日〜5月31日まで、アニメイト池袋本店1Fにて日本初となるPOP UP SHOPも開催されます。ますます目が離せない同作は、毎週月曜更新で現在94話まで公開中。GWにぜひいっきに読んでみてはいかがでしょうか。
『枯れた花に涙を』POP UP SHOP
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
20代男性編1位『転生したらバーバリアンになった』(MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)/LINEマンガ)
1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『薬屋のひとりごと』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、女性編1位の「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)。
『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)
不倫をした夫のせいで莫大な借金を負わされ、子どもまで失った樹里。傷だらけの人生はこのまま虚しく枯れて散るはずだったが、樹里のもとに怪しい年下の男が突如現れ……。危うくて従順な彼が樹里の心を揺さぶり始める、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーです。
2025年3月に連載を開始した同作は、「LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)」第1位を獲得。4月24日には紙コミック版1・2巻が発売され、5月15日〜5月31日まで、アニメイト池袋本店1Fにて日本初となるPOP UP SHOPも開催されます。ますます目が離せない同作は、毎週月曜更新で現在94話まで公開中。GWにぜひいっきに読んでみてはいかがでしょうか。
『枯れた花に涙を』POP UP SHOP
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。