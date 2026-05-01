新型“7人乗りSUV”にSNSで反響集まる！

メルセデス・ベンツは2026年3月20日、欧州で新型「GLB」のハイブリッドモデルの受注を開始しました。

2025年12月に6年ぶりの全面刷新を受けて2代目へ進化したGLBに続き、待望のガソリンエンジン搭載モデルがラインナップへ加わったことで、大きな注目を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これが1.5L「ターボ」エンジン搭載の新型「“7人乗り”SUV」です！（51枚）

新型GLBは、スクエアで力強いSUVらしいデザインと、最大7人が乗車できる広い室内空間を両立した実用派モデルです。今回の追加モデルでは、最新の電動化技術を盛り込んだハイブリッド仕様が設定されました。

ラインナップは、前輪駆動の「GLB 180」「GLB 200」を中心に、四輪駆動の「GLB 200 4MATIC」、さらに上位仕様の「GLB 220」「GLB 220 4MATIC」など多彩に展開されます。

ボディサイズは全長4732mm×全幅1861mm×全高1681mm。国産SUVではトヨタ「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）に近いサイズ感で、日本でも扱いやすい大きさといえそうです。

それでいて、このクラスでは貴重な3列7人乗りレイアウトを採用している点がGLB最大の魅力です。家族での移動や多人数乗車にも対応できる、使い勝手の高いパッケージングとなっています。

パワートレインには、新設計の1.5リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。グレードに応じて136馬力（100kW）から190馬力（140kW）まで3段階の出力が用意されています。

組み合わされるのは、新開発の電動化8速デュアルクラッチトランスミッション（8F-eDCT）です。ここに約30馬力（22kW）のモーターを内蔵し、発進時から力強くスムーズな加速を実現します。

さらに、走行状況に応じてエンジンを停止して惰性走行する「コースティング」や、市街地でモーターのみで走る静かなEV走行にも対応。燃費性能と快適性の向上にも貢献しています。

インテリアには、AI対応の最新世代インフォテインメントシステム「MBUX」と「MB.OS」を採用。OTA（無線アップデート）にも対応し、購入後も継続して機能向上が図られます。

また、ウインカー操作だけで車線変更をサポートする先進運転支援システムなど、最新の安全技術も導入されました。

ドイツでの価格は5万396ユーロ（約939万円 ※2026年4月下旬時点）から。扱いやすいサイズに3列シート、多彩な電動化技術を組み合わせた新型GLBは、日本導入にも期待が高まる1台です。

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この新型GLBについてSNSでは、「早く日本にも導入してほしい」「いつ日本に来るのかな」といった国内発売を待ち望む声が多く見られました。

また、「やっぱりガソリンエンジンがいい」「ハイブリッドでも内燃機関モデル追加は嬉しい」と、今回の新パワートレイン設定を歓迎するコメントも目立ちます。

インテリアに対しては、「内装がお洒落でいい」「ディスプレイが大きくて先進的」「メルセデスらしい高級感がある」といった評価が寄せられています。

さらに、「旧型より室内がかなり広そう」「3列目もちゃんと使えそう」「このサイズで7人乗りは魅力」と、パッケージング面への関心も高いようです。

扱いやすいサイズ感とプレミアム性、多人数乗車の実用性を兼ね備えた新型GLB。日本市場への導入時期にも注目が集まりそうです。