¡ÖÉ¬¤º·ÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¡×¥é¥¤¥¿¡¼¤é¤¬¼«±Òºö³Ø¤Ö¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ë¡»Ü¹Ô¤«¤éÌó1Ç¯È¾¡¢¶È³¦´·½¬¤ËÌ¤¤ÀÃÙ¤ì
½ñÀÒÀ©ºî¤ÎÀÁÉé·ÀÌó¤ò°ìÊýÅª¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊõÅç¼Ò¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ìó380Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¡£3·î¤ËÅìµþ¹âºÛ¤¬¸¶¹ðÃËÀ¤ÎÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¡¢È½·è¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤«¤é¡¢¼è°úÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ßºö¤ò³Ø¤ÖÊÙ¶¯²ñ¤¬4·î27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£²¼ÀÁË¡¤È¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ë¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¤Î²¬ÅÄÄ¾¸Ê¶µ¼ø¤¬È½·èÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤·¡ÖÉ¬¤º¼è°úÀè¤«¤é·ÀÌó½ñ¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·ÀÌó½ñ¤ò¸òÉÕ¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅÄÃæÎÜ°á»Ò¡Ë
¡ü¥Þ¥ó¥¬²òÀâËÜ¤ÎÀ©ºîÅÓÃæ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¡¡
ÊÙ¶¯²ñ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤äÊÔ½¸¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ö½ÐÈÇ¥Í¥Ã¥Ä¡×¤¬³«¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½¤Î¸¶¹ð¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¤ÎÃËÀ¡£È½·èÊ¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï2021Ç¯5·î¤ËÊõÅç¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡¢NHKÈÖÁÈ¡Ö100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡¥«¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹¡Ø»ñËÜÏÀ¡Ù¡×¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¥Þ¥ó¥¬²òÀâËÜ¤ÎÀ©ºî¶ÈÌ³¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤äºî²è²È¤Ê¤É¤Ë¶ÈÌ³¤òÈ¯Ãí¤·¡¢À©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·2021Ç¯7·î¡¢ÊõÅç¼Ò¤ÏÈÖÁÈ¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÃø¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª°Æ¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤¿¡£µá¤á¤Ë±þ¤¸¡¢ÃËÀ¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ª°Æ¤òºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËÊõÅç¼Ò¤«¤é·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï2023Ç¯11·î¡¢ÊõÅç¼Ò¤¬ÄÉ²Ã¤ÎÊó½·Äó°Æ¤Ê¤·¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Îºî¤êÄ¾¤·¤ò»Ø¼¨¤··ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¼ÀÁË¡¤Ë°ãÈ¿¤·ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Ê§¤¤¤ÎÊó½·¤äºî²è²È¤é¤Ø¤Î³°ÃíÈñÍÑ¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É·×Ìó380Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Î¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊõÅç¼Ò¤¬ÃËÀ¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¶ÈÌ³¤ÎÈÏ°Ï
¢ºî¤êÄ¾¤·¤Î»Ø¼¨¤ä·ÀÌó²ò½ü¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤ËÅö¤¿¤ë¤«
2025Ç¯9·î¤ÎÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬½ñÀÒÀ©ºî¤Î¶ÈÌ³°ì¼°¤ò¼õÃí¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À©ºî²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼ÔÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¡Ö²¼ÀÁ¤±»ö¶È¼Ô¤ÎÀÕ¤á¤Ëµ¢¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤¬¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¹µÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯3·î¡¢Åìµþ¹âºÛ¤âÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ï¸¶¹ð¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏºÛ¤è¤ê¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏºÛ¤ÏÃËÀ¤¬¡Ö½ñÀÒÀ©ºî¤Î¶ÈÌ³°ì¼°¤ò¼õÃí¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹âºÛ¤ÏÃËÀ¤¬¼õÃí¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸¤Î¤ß¤Ç¡Ö¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤·¤«¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÏ°Ï¤ò¹Ê¤ê¡¢Êó½·ÁêÅö³Û¤Ï»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤È¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¾åµ¤ÎÏÀÅÀ¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÊõÅç¼Ò¤ÏÃËÀ¤Ë·ÀÌó½ñ¤ò¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ç¡¢¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤ÎËÜ´Ö¹Ì»°ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö²¼ÀÁË¡¤Ç¤Ï¡¢È¯Ãí¤ÎºÝ¤Ë·ÀÌó½ñÌÌ¤ÎÈ¯¹Ô¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊõÅç¼Ò¤Ï·ÀÌó½ñÌÌ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÏÉÔ¸òÉÕ¤Î»ö¼Â¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó½ñ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÏ´Ø·¸¤¬¼å¤¤²¼ÀÁ¤±¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹½Â¤¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÛÈ½½ê¤¬½ñÀÒÀ©ºî¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡ü¡Ö·ÀÌó½ñ¤ò¸òÉÕ¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡×
º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Î¶µ·±¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄ¶µ¼ø¤Ï2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤ÏÉ¬¤º·ÀÌó½ñ¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤À¡£º£²ó¡¢ÊõÅç¼Ò¤ÏÃËÀ¤Ë·ÀÌó½ñ¤ò¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï·ÀÌó½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò´ð¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
²¬ÅÄ¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ë¡¡¢²¼ÀÁË¡¤È¤â¤ËÈ¯Ãí½ñÌÌ¤ä·ÀÌó½ñ¤Î¸òÉÕ¤¬´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡ØÈ¯Ãí½ñ¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤È±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¶¹ð¤ÎÊý¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¼«¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤é¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º·ÀÌó½ñ¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ÀÌó½ñ¤ò¸òÉÕ¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢È¯Ãí¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤À¡£
·ÀÌó½ñ¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Â¦¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÎã³°Åª¤Ê¾õ¶·¤ò½ü¤¡¢È¯Ãí¼è¾Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢È¯Ãí¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ÎÁ´Éô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÉôÊ¬¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ë¡¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤»¤º¡¢¼è°úÀè¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡ü¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹209Ëü¿Í¡¡È¯Ãí¶È¼Ô¤Ø¤Î»ØÆ³¡¢´«¹ð445·ï
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯10·î»þÅÀ¤ÇËÜ¶È¤ò¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï209Ëü¿Í¤Ç¡¢Á´Í¶ÈÎ¨¤Î3.1%¡£ÀìÌçÅª¤Êµ»Ç½¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»Æ¯¤¯»þ´Ö¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¶È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¼è°ú´ë¶È¤Ë½ñÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤Î¼è°ú¾ò·ï¤ÎÌÀ¼¨¤ä¡¢Êó½·¤Î»ÙÊ§¤¤´üÆü¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ë¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
Ë¡Î§¤Î»Ü¹Ô¸å¡¢È¯Ãí½ñ¤ä·ÀÌó½ñ¸òÉÕ¤ÎÆ°¤¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¼è°ú¾ò·ï¤òÌÀ¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Êó½·¤Î»ÙÊ§¤¤´üÆü¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ô°Ù¤ÎÀ§Àµ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤Æ´«¹ð¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ê¹³Æ¼Ò¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¸ø¼è°Ñ¤¬È¯Ãí¶È¼Ô¤Ë½Ð¤·¤¿»ØÆ³¤È´«¹ð¤Ï·×445·ï¤Ë¾å¤ë¡£
¼è°ú¾ò·ï¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢½ÐÈÇ¤ò´Þ¤àÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¶È³¦¤ÇÌÜÎ©¤Ä¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢½ÐÈÇÂç¼ê¤Î¾®³Ø´Û¤È¸÷Ê¸¼Ò¤¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤é¤Ë¼è°ú¾ò·ï¤òÌÀ¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢²¬ÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸ø¼è°Ñ¤¬»ØÆ³¤ä´«¹ð¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ËÁÆ¬¤ÎÊõÅç¼Ò¤È¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¤ÎºÛÈ½¤Ç¤â¡¢¸ø¼è°Ñ¤¬2023Ç¯¤ËÊõÅç¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¼è°ú¾ò·ï¤ÎÌÀ¼¨¤¬¤Ê¤¤¡Ê·ÀÌó½ñ¤ÎÉÔ¸òÉÕ¡Ë¡¢ÉÔÅö¤Ê¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤¤¤Ã¤¿²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸ø¼è°Ñ¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÉÔÍø±×¤ò²óÉü¤¹¤ë¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤¹¤ë¤ÈºÛÈ½¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º·ÀÌó½ñ¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡×