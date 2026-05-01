真っ先に見切り品を確認する私、でも周りは…68歳女性がスーパーで「自分の家は貧しいと痛感する」瞬間
終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。
今回はその中から、静岡県に住む68歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
・居住地：静岡県
・年齢：68歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：5人（本人、夫、娘夫婦、孫）
・職業：専業主婦
・世帯年収：800万円
・貯蓄：500万円
女性が物価高で一番苦しいと感じることは「食費」だそう。
「家族が多いと食費がかさみ、ましてや娘夫婦と暮らしていると、私たちの好きなものばかりを食卓にのせるわけもいかず、ついつい無理をしています。そして、買わなくなったものは、コンビニ弁当。これまでは気軽に済ませることが多かったですが、5人分となるとかなり家計に負担がかかるのでやめています。ほかには、アイスクリームやお菓子類も買わなくなりました。嗜好品なので諦めました」
女性は少しでも出費を抑えるため、スーパーに行ったら真っ先に“見切り品の野菜類”を確認するようにしているといいます。一方で、「周りが高いネギや、トマト、果物のバナナを買っているのを見た時は、自分の家は貧しいと痛感する」と、複雑な思いを抱いているようです。
そんな中、女性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「買いだめをしています。以前は1週間分をまとめて買っていましたが、今は10日間分に変えています。理由は、高齢者の特典として“毎月6の日”は、買い物の1割を引いてくれるので、それを目当てに買っています。かなり節約になっています」
「これ以上物価が上がってくると、何を節約すればいいのか分かりません。毎日の食事は大事なものです。なので、政府には早く消費税ゼロにしてほしいと期待しています。今は世界情勢が複雑化しており、その影響でますます家計が負担を強いられそうで心配しています」
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「国には、消費税ゼロを早急にお願いしたいです。それだけでもかなり家計の負担が減ると思っているからです。私が現状を変えるために検討していることは、携帯電話や電気料金などの契約内容を見直したいと思っています。携帯電話については、かなり変わると聞いているからです」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はその中から、静岡県に住む68歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
娘夫婦と一緒に暮らしているので……【回答者プロフィール】
・居住地：静岡県
・年齢：68歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：5人（本人、夫、娘夫婦、孫）
・職業：専業主婦
・世帯年収：800万円
・貯蓄：500万円
「家族が多いと食費がかさみ、ましてや娘夫婦と暮らしていると、私たちの好きなものばかりを食卓にのせるわけもいかず、ついつい無理をしています。そして、買わなくなったものは、コンビニ弁当。これまでは気軽に済ませることが多かったですが、5人分となるとかなり家計に負担がかかるのでやめています。ほかには、アイスクリームやお菓子類も買わなくなりました。嗜好品なので諦めました」
女性は少しでも出費を抑えるため、スーパーに行ったら真っ先に“見切り品の野菜類”を確認するようにしているといいます。一方で、「周りが高いネギや、トマト、果物のバナナを買っているのを見た時は、自分の家は貧しいと痛感する」と、複雑な思いを抱いているようです。
そんな中、女性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「買いだめをしています。以前は1週間分をまとめて買っていましたが、今は10日間分に変えています。理由は、高齢者の特典として“毎月6の日”は、買い物の1割を引いてくれるので、それを目当てに買っています。かなり節約になっています」
ますます家計の負担が大きくなりそうで心配知恵を絞って物価高から家計を守っている女性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「これ以上物価が上がってくると、何を節約すればいいのか分かりません。毎日の食事は大事なものです。なので、政府には早く消費税ゼロにしてほしいと期待しています。今は世界情勢が複雑化しており、その影響でますます家計が負担を強いられそうで心配しています」
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「国には、消費税ゼロを早急にお願いしたいです。それだけでもかなり家計の負担が減ると思っているからです。私が現状を変えるために検討していることは、携帯電話や電気料金などの契約内容を見直したいと思っています。携帯電話については、かなり変わると聞いているからです」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)