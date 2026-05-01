物価が上昇する中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。今回はAll About編集部が実施したアンケートから、静岡県に住む68歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。※画像：PIXTA

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終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。

今回はその中から、静岡県に住む68歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。

娘夫婦と一緒に暮らしているので……

【回答者プロフィール】
・居住地：静岡県
・年齢：68歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：5人（本人、夫、娘夫婦、孫）
・職業：専業主婦
・世帯年収：800万円
・貯蓄：500万円

女性が物価高で一番苦しいと感じることは「食費」だそう。

「家族が多いと食費がかさみ、ましてや娘夫婦と暮らしていると、私たちの好きなものばかりを食卓にのせるわけもいかず、ついつい無理をしています。そして、買わなくなったものは、コンビニ弁当。これまでは気軽に済ませることが多かったですが、5人分となるとかなり家計に負担がかかるのでやめています。ほかには、アイスクリームやお菓子類も買わなくなりました。嗜好品なので諦めました」

女性は少しでも出費を抑えるため、スーパーに行ったら真っ先に“見切り品の野菜類”を確認するようにしているといいます。一方で、「周りが高いネギや、トマト、果物のバナナを買っているのを見た時は、自分の家は貧しいと痛感する」と、複雑な思いを抱いているようです。

そんな中、女性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。

「買いだめをしています。以前は1週間分をまとめて買っていましたが、今は10日間分に変えています。理由は、高齢者の特典として“毎月6の日”は、買い物の1割を引いてくれるので、それを目当てに買っています。かなり節約になっています」

ますます家計の負担が大きくなりそうで心配

知恵を絞って物価高から家計を守っている女性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。

「これ以上物価が上がってくると、何を節約すればいいのか分かりません。毎日の食事は大事なものです。なので、政府には早く消費税ゼロにしてほしいと期待しています。今は世界情勢が複雑化しており、その影響でますます家計が負担を強いられそうで心配しています」

最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。

「国には、消費税ゼロを早急にお願いしたいです。それだけでもかなり家計の負担が減ると思っているからです。私が現状を変えるために検討していることは、携帯電話や電気料金などの契約内容を見直したいと思っています。携帯電話については、かなり変わると聞いているからです」

＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）

※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)