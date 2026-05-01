１日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。この日、財務省が実施した１０年物の物価連動債入札は強めの結果となった。円債相場には支援材料となった。



１０年物価連動債入札は、応札倍率が３．４０倍となり、前回（２月１０日）の３．３８倍を上回った。入札結果が判明すると先物は強含んだ。朝方に総務省が発表した東京都区部の４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比１．５％の上昇となった。伸び率は市場予想を下回る結果となり、日銀の早期利上げ観測を後退させる内容との見方から円債相場を下支えした。



午後の買いが一巡した後、先物は小動きとなった。国内では大型連休前とあって、次第に持ち高調整目的の売買が中心となった。



先物６月限は前営業日比２３銭高の１２９円４９銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント低い２．５００％で推移している。



出所：MINKABU PRESS