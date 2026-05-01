【GRAPHT：Omni 6 FightPad for PC】 近日発売予定 価格：未定

MSYは、同社の「GRAPHT」ブランドよりPC用コントローラー「Omni 6 FightPad for PC」を近日発売する。価格は未定。

本製品は、格闘ゲームに最適な6ボタン設計のコントローラー。フルメカニカルボタン対応でクリック感のある押し心地が特徴となっており、あえて背面ボタンを搭載しないことで軽量化している。また、最大ポーリングレートは1,000Hzとなっているほか、LS/RSの切り替えだけでなく、十字ボタンやスティックの形状を変えることができ、自分だけのセットアップにできる。

「EVO Japan 2026」のGRAPHTブースではプロトタイプが展示されており、実際に試遊可能。「GRAPHT STANDARD」ラインでの展開となり、価格は未公表ながら「攻めた価格設定になる」とのこと。近日発売予定となっており、今後の続報が期待される。

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