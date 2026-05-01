鎌田大地はECLで1ゴール1アシスト

イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは、現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の第1戦でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦。

日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍でクリスタルパレスが3-1で勝利している。

ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ポーランドでシャフタールのホームゲームとして開催された。1-1の同点で迎えた後半13分、鎌田はペナルティーエリア内で難しいバウンドに合わせて左足シュートを放つと地を這うボールがゴールに吸い込まれた。さらに追加点をアシストし、初戦の決勝点と突破への大きな足掛かりになる2点リードのゴールを導いた。

英メディア「ニュース・ホッパー」では「デジャヴだ」として、4年前にオリバー・グラスナー監督が率いたドイツ1部ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトの一員として、UEFAヨーロッパリーグ（EL）の準決勝第1戦でゴールしていたことを振り返って指摘した。

また、英高級紙「ガーディアン」では、鎌田について「交代時にサポーターからスタンディングオベーションを受け、主役の座を奪った。あらゆる兆候から鎌田もグラスナー監督に続いて今シーズン末に退団する可能性が高いと見られているが、この大会で優勝してEL出場権を獲得できれば、残留を決意するかもしれない」と、今大会の成績が去就に影響を及ぼす可能性を指摘した。

ホームでの第2戦を勝利すれば、昨季のイングランド協会カップ（FA杯）に続き2シーズン連続のタイトルにも大きく近づく。イングランドで充実した時を過ごす鎌田の去就もまた、今後の注目材料になりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）