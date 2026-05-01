モデルでタレントのアンミカ（54）が4月30日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。かつてドハマリした映画について語った。

この日は「プラダを着た悪魔2コラボSP！」と題し、世界的大女優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイを迎えてトークを展開することになった。

2人の登場前、前作の「プラダを着た悪魔」の話題から、俳優のファーストサマーウイカは「知ってます？これアン・ハサウェイさん、アンディが役の中で持っているオールドコーチ、これ私買っていたんですよ」と劇中で使用されたバッグと同じバッグを披露した。

映画を見て「同じやつが欲しくて。買っていたらこの仕事舞い込んできたんで。うれしがって持ってきてしまいました。すいません」とウイカ。

するとアンミカは「ちょっと、私これマウント取るわけじゃないですけど、私、全部の服を買ったんですよ」と驚きの発言をし、タレントの指原莉乃は「マウントです！」とツッコミを入れた。

アンミカは「当時の貯金全部、『プラダを着た悪魔』に使ったぐらい」と続け、「世界で一番見てると思う」と豪語した。指原は「完全にマウントです」と再度語った。