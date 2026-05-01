柳原可奈子、脳性まひ長女の手作りご飯公開！ 「栄養たっぷり愛情たっぷり」「ビタミン愛がいっぱい」
タレントの柳原可奈子さんは5月1日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女のために作ったやわらか食のご飯を公開しました。
【写真】長女のための手作りご飯
「次女も気に入ってくれたようで一緒のメニューでした」とのこと。手間を惜しまず娘のために工夫を凝らしたご飯であることが伝わってきます。さらに「長女は学校にも慣れてきたようです 楽しく通ってくれたらいいな」とも明かしています。
ファンからは「いつもバランスよく彩りもいいごはん お忙しい日々が続きますね、温度差も最近は大きいのでどうかご自愛くださいね」「楽しく学校に通えていて良かったです お忙しい中工夫された夕食。ビタミン愛がいっぱいですね」「色々と考えて美味しそうな夕飯できましたね 長女さん、少しずつ慣れて元気に行ける姿は親はすごく嬉しいですよね」「栄養たっぷり愛情たっぷりのご飯 姉妹二人共喜ぶお姿いいね」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】長女のための手作りご飯
愛情たっぷりご飯を公開柳原さんは「今日はやわらか長女ごはん」とつづり、ご飯写真を1枚載せています。「大好きなしいたけさん、玉ねぎ、ほうれん草、皮無しウインナーをご飯と炒めて、チーズと牛乳とコンソメを入れてリゾット風にしました」と説明。さらに「ミニトマトは湯むきしてお砂糖を少しかけて冷やしたもの かぼちゃポタージュはレコルト自動調理ポットで作ったよ」と、おいしそうな料理について詳しく言及しています。
ファンからは「いつもバランスよく彩りもいいごはん お忙しい日々が続きますね、温度差も最近は大きいのでどうかご自愛くださいね」「楽しく学校に通えていて良かったです お忙しい中工夫された夕食。ビタミン愛がいっぱいですね」「色々と考えて美味しそうな夕飯できましたね 長女さん、少しずつ慣れて元気に行ける姿は親はすごく嬉しいですよね」「栄養たっぷり愛情たっぷりのご飯 姉妹二人共喜ぶお姿いいね」などの声が寄せられました。
以前にも「こどもごはん」投稿が話題に20日の投稿でも、ターメリックライスを虎の顔にしたハヤシライスなど、見た目にも楽しいこどもごはんを公開し、話題を集めていた柳原さん。「おかげさまで新生活にもちょっぴり慣れてきました」とつづり、さらに長女のやわらか食の給食も少しずつ食べる量が増えていると報告しており、ファンからは「可奈子さんの笑顔と頑張ってる姿を見て元気もらえました」などのコメントが寄せられていました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)